【スカッと漫画】「汗だくだし汚れる、あんな仕事したくない」…配達員をバカにした中学生に、友が放った“痛快な一言”【作者に聞く】
漫画家のゆきたこーすけさん（@kosukeyukita）が描く『運び屋ゆきたの漫画な日常』。今回は、汗だくで配達をする郵便配達員と、彼をバカにする中学生を描いたエピソード「汗だく配達員」を紹介する。
■郵便配達員への心ない言葉と、友達の「神対応」
暑い夏の日、マンションの談話室から「大人になっても絶対あんな仕事したくない」「汗だくだし、汚れるし。あんな仕事したくない」という中学生の声が聞こえてきた。彼らが話していたのは、まさにポストに投函中の郵便配達員のことだった。
この話を聞いたゆきたさんは、「私自身、長く宅配の仕事をしてきましたし、今もしておりますが、こういう見方をされることは残念ながら、昔からときどきあることだったと思います」と話す。
炎天下の中、バイクを走らせる配達員。心ない言葉に気落ちした彼を、話を聞いていた相手の友達が救う。「じゃあ、これ九州まで届けてよ。63円で」と手紙を差し出す。「山の中だよ？3日以内にね」と付け加え、配達員がいてこそ成り立つ、手紙の価値を教えていた。
■「世間の見方が変わった」配達員の仕事の価値
このエピソードには、同業者から「酷暑のなか汗だくで訪問したら、嫌な顔されたこともありますよ。今回のエピソードはお友達に感謝です！」という共感と感謝の声が届いた。また、「快適な生活や楽な生活ができるのは、そこまでにいたることをしてくれている人がいるからですよね」と、感動する声も。
ゆきたさんは、「近年は宅配需要の高まりや、特にコロナ禍のなかで生活に不可欠な仕事であったことから世間の見方がだいぶ変わって来たようにも感じております」と答える。「このお友達の言葉など聞くと特に若い世代ではそうなのかな、と思う部分もあります」と、時代の変化について語ってくれた。
