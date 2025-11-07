1枚でキマるカーディガンも！ 冬が楽しみになる、最旬アイテム5選
一見シンプルでありながら、ディテールにこだわりや個性が宿るデザインや、話題の別注アイテムが続々とラインナップ。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！
どこかレディなムードが漂うシックなブルーグレーのコート
\69,300（アモーメント cs@amomento.jp）
ウールを混紡した暖かな一枚は、立体感のある首元のシャーリングディテールが特徴的。下にいくほど広がるフレアシルエットはゆったりとした着心地で、余裕を感じさせる。
さりげなく存在感を放つスカートは『エディション』の別注
\49,940（ザ・リラクス/エディション 表参道ヒルズ店 TEL. 03-3403-8086）
幅の広いプリーツやシルバーのドットボタン、存在感のあるベルトがアクセントに。トップスをインしたりと、ウエストまわりを見せて着たい。
足元を華やかに見せてくれるたっぷりのフリルがロマンティック
\24,000（ビビィ support@bibiy.store）
スクエアトゥのバレエシューズにピコレースをあしらったフリルを重ねた、大人の甘さとストーリーを感じさせる一足。甲の部分にゴムがあることで歩きやすいところも嬉しい。
カシミアを100％使った上質で肌触りのいいニットタイ
各\8,690（ウィリアムブラントン/ジャーナル スタンダード レリューム ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4675）
スコットランドのニットブランドが手がけるタイは心地のいい肌触り。冬のシャツスタイルを新鮮な表情に。
『アーバンリサーチ ロッソ』の別注カラーは柔らかなトーンが魅力
\33,000（ラインヴァンド×アーバンリサーチ ロッソ/アーバンリサーチ ロッソ グランフロント大阪店 TEL. 050-2017-9120）
アシンメトリーなパッチワーク風のデザインが個性を放つ、1枚でキマるカーディガン。
写真・多田 寛 スタイリスト・宇都宮千明 文・重信 綾
anan 2469号（2025年10月29日発売）より