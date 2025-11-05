11月4日に「FRIDAYデジタル」が報じた、人気バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下ミセス）のギタリスト・若井滉斗（29）と9人組ガールズグループ・NiziUの最年少メンバー・NINA（20）の“密会デート”。どちらも日本の音楽界をけん引する超人気者なだけに、双方のファンが騒然としている。

記事によれば、11月1日、2日開催の札幌ドームツアーを終えた若井は、連休最終日の3日に都内の自宅マンションに帰宅。その約5時間後にNINAが若井の自宅マンションを訪問し、日付が変わった深夜2時ごろまで滞在していたという。NINAはかなりの警戒態勢だったといい、記事ではキャップにマスク姿のNINAがマンションに出入りする様子も写真付きで伝えられている。

さらに同じタイミングで、「文春オンライン」も4日に若井とNINAの密会を報道。同メディアによれば、2人の関係が進展したのは昨年4月に開催された“合同ライブ”だったという。

いっぽうNiziUをマネジメントする「ソニー・ミュージックレーベルズ」は、両メディアの取材に《最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です》と密会を否定。また、ミセスの所属事務所「Project-MGA」は文春の取材に、《基本的にプライベートは本人に任せております》と回答している。

そんなミセスとNiziUといえば、昨年4月にKアリーナ横浜で開催された音楽フェス「The Performance」で共演。「文春オンライン」で若井とNINAの関係が進展したと報じられた“合同ライブ”とは、このフェスを指しているものと思われる。同イベントでミセスがヒット曲『ダンスホール』を披露した際には、NiziUのメンバー全員がステージに登場するサプライズパフォーマンスもあった。

加えて、ミセスの大森元貴（29）は、今年2月にリリースされたNiziUの1stミニアルバム『AWAKE』に収録されているバラード曲『AlwayS』を提供。リリースに先立ち、今年1月にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で、大森とNiziUが同曲を歌唱する映像が公開されていた。

「ミセスとNiziUは音楽番組でも共演しており、互いに横のつながりが強くなっていたのは確かでしょう。『FRIDAY』の報道では、大森さんがNiziUと交流を深めていくなか、NINAさんが人を介して大森さんに若井さんの紹介をお願いしたと伝えられています。

ただ、NINAさんはコンサートでギターの弾き語りを披露したこともあり、メンバーと暮らす宿舎では毎日のように練習していたといいます。プロのギタリストである若井さんに、指導を仰ぎたいという思いがあったのかもしれません」（音楽関係者）

とはいえ、若井とNINAの密会疑惑にSNSではファンの悲鳴が続出。さらに報道をきっかけに、2人の親密さを予感させる“ある動画”が注目を集めることに。

それは、昨年4月18日にミセスのSNSに投稿されたNiziUとのコラボ動画だ。先述の音楽フェス「The Performance」で共演したときに撮影された30秒ほどのショート動画で、ミセスの楽曲『ライラック』に合わせて双方のメンバーが入れ替わるように画面に登場する内容。ミセスとNiziUのメンバーは、ランダムにポーズをとったりパフォーマンスを披露したりしていた。

そのなかで、ファンがざわついているシーンはというと……。

「NINAさんに次いで若井さんが登場した前半のシーンでは、NINAさんが若井さんをチラっと見る仕草もありました。ですが、特にファンが気になったのは、最後に全員が集合するシーンだったようです。このとき、NiziUのメンバーがミセスの3人を囲むように集まっていたのですが、よく見るとNINAさんはギターを弾く仕草をしていたのです。

ほかのNiziUのメンバーは両手でハートを作ったり、ピースや手を振ったりしていたのですが、楽器を演奏する仕草はNINAさん1人だけ。リズミカルな楽曲に相応しいジェスチャーでしたが、若井さんとの密会報道が出たことから注目を集めてしまったかたちです。

動画で若井さんとNINAさんが直接絡むシーンはないですし、この時にNINAさんが好意を抱いていたというのは憶測でしかありませんが、SNSでは一部ファンから《匂わせ》《伏線回収》といった声も上がっています。ミセスをめぐっては、6月2日放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）で、大森さんがFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さん（26）との密会の噂を否定したこともありました。どちらのグループもアイドル級に人気があるため、密会報道にはファンも敏感になっているようです」（WEBメディア記者）

今年3月には「FRIDAY」で、グラビアアイドル・未梨一花（26）との“お泊まりデート”も報じられていた若井。かなりのモテ男であることがうかがえるが、今回の報道も“ケセラセラ”ということか。