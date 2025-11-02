¡Ú2¼¡²ñ¤ÎÅ¹Áª¤Ó¤Î¶Ë°Õ¡¡Û½µ2°Ê¾å²ñ¿©¤¹¤ëÃ£¿Í¤Ë³Ø¤Ö¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Å¹5Áª¡ª
Àè¤Î£±¼¡²ñ¤ÇÁê¼ê¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î£²¼¡²ñ¤ÎÅ¹¤Ø¤È¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¤Î¤¬Áê¼ê¤Ø¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¸ÄÀ¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µ®Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê°ìÁØÅÁ¤ï¤ëÉð´ï¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤ëÂç¿Í¤Ï¡ÈÀïÎ¬Åª¤ÊÅ¹Áª¤Ó¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª²ñ¿©¾å¼ê¤Ê¤¢¤Î¿Í¤Î¡ÖºÇ¶¯¤Î£²¼¡²ñ¡×¥á¥½¥Ã¥É Vol.1¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¥à¡¼¥É¤Ê¤ªÅ¹5Áª¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSUPER BLOOMÂåÉ½¼èÄùÌò¡£YouTube¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢°û¿©¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¡§Áê¼ê¤ÎÏÃ¡á£³¡§£·¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÁê¼ê¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
£±¡¥¥Ó¥ë£¹F¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ËÞ¯Íî¤¿ÃË½÷¤¬½¸¤¦
¡ØFriend in Hand¡Ù¡÷É½»²Æ»
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î£²¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Êý¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ØFriend in Hand¡Ù¡£É½»²Æ»±ØÅÌÊâ15ÉÃ¤ÎÅÔ²ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¿´ÃÏÎÉ¤¤ÌëÉ÷¤¬¿á¤¯
¡Ö¥»¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤¤Å¹¤Ø¤ªÏ¢¤ì¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤òÌ©¤«¤Ë¹â¤á¤ë¡×
¡Ö²ñ¿©¤Ï¸òÎ®¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£¿©¤ò°Ï¤ó¤Ç¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëËÜ²»¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¼ÒÄ¹¡£
£²¼¡²ñ¤Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¤³¤Á¤é¤À¡£
²¹¤«¤¤¸÷¤¬Åô¤ë¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×
¡Ö³¤³°¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Æ¥é¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ì¤Ð¡È´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤À¡É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡×
¼ÂºÝ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î²®¸¶¾»Ê¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÊë¤é¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ñ¥Ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬Å¹ºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢Âç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âÃÖ¤¯¥é¥Õ¤ÊÀÊÇÛÃÖ¡£¿´ÃÏÎÉ¤¤É÷¤È¶Á¤¯²»³Ú¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ÷Î¥´¶¤¬½Ì¤Þ¤ë¡×¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñ¥í¥µ¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖLUO¡×¤âÄó¶¡¡£
¡Ö¥à¡¼¥ó¥ê¥Ã¥È¥®¥à¥ì¥Ã¥È¡×¡ï1,400¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¡ï1,300¡Ê±¦¡Ë
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§Friend in Hand
½»½ê¡§¹Á¶èËÌÀÄ»³£³-£¶-20 £¹F
TEL¡§Èó¸ø³«
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡ÁLO23:30
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼12ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë£´ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹Ìó20ÀÊ
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£2017Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ø°Ü½»¤·¡¢ÆüËÜ¤È¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£²ñ¿©ÉÑÅÙ¤Ï½µ£³¡Á£´²ó¡£
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¡ÈÌ¤½Ï¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¿Í¤«¤é³Ø¤Ó¼è¤ë»ÑÀª¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
£²¡¥´Ú¹ñ¤Î²°Âæ¥é¥¤¥¯¤Ê¼ò¾ì¤Ë¹âÍÈ¤¹¤ë
¡Ø´Ú¹ñ¥Ý¥Á¥ã ¥¤¥è¥µ¥ó¥½¥¦¥ë ÃæÌÜ¹õÅ¹¡Ù¡÷ÃæÌÜ¹õ
±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëºÙÄ¹¤¤Å¹Æâ¡£´Ú¹ñ¤é¤·¤¤»¨²ß¤ä¥Í¥ª¥ó¥µ¥¤¥ó¤Ë¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë
¡Ö£±¼¡²ñ¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¡ª£²¼¡²ñ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬²ò¤±¤ë¾ì¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¡×
¿ô¡¹¤Î°û¿©Å¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¡¦¥¼¥Ã¥È¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬Áª¤Ö£²¼¡²ñ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¤¢¤ë¥¤¥Þ¥É¥¤Ê¼ò¾ì¡£
¡Ö£±¼¡²ñ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢£²¼¡²ñ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡È¾ì¡É¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶áµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬ÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ç¯£¶·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿´Ú¹ñ¼ò¾ì¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¡×¡ï980
ËÜ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´Ú¹ñ¾ÆÃñ¤ä´Ú¹ñ¥Ó¡¼¥ë¤òÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âµ¤³Ú¡£Î®¹Ô¤ê¤ÎK-POP¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥·¥ó¤Ç´Á¹¾¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥²¥¹¥È¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Çºî¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¤Æ£²¸®ÌÜ»È¤¤¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö´Á¹¾¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê¡ï550¡Ë¤Ï£¹¼ïÎà
¡Ö¥²¥¹¥È¤Îµ¢¤ê¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¡×¤È¸À¤¤¡¢»³¼êÄÌ¤ê¤¬¶á¤¯¥¿¥¯¥·¡¼¤òÊá¤Þ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤µ¤¹¤¬¤ÎÌÜÍø¤¤À¡£
´Ú¹ñ²°Âæ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥É¥é¥à´Ì¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÀÊ¤â
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§´Ú¹ñ¥Ý¥Á¥ã ¥¤¥è¥µ¥ó¥½¥¦¥ë ÃæÌÜ¹õÅ¹
½»½ê¡§ÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ£±ÃúÌÜ£·-£¸ Aperto Nakameguro £±F
TEL¡§03-6416-5432
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡ÁLO22:00¡ÊÅÚÆü11:30¡ÁLO22:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë58ÀÊ¡¢¥Æ¥é¥¹16ÀÊ¡¢Î©¤Á°û¤ßÀÊ¤¢¤ê
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢The Breakthrough Company GOÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÇîÊóÆ²¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸À¸ì²½ÎÏ¡Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ö²ñ¿©¤Ï½µ£¶¤Ç»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤È¡£°ìÈÖ¥¦¥±¤¿¼êÅÚ»º¤ÏÈèÏ«²óÉü¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦Èô¤ÓÆ»¶ñ»È¤¤¤Î¾¢¡£
£³¡¥ºÇ½Ü²ÌÊªÅ¹¤ÎÌë¤Î´é¤Ï²ñ°÷À©¥Ð¡¼
¡ØFRUITS ŌNO¡Ù¡÷¹Èø
¥·¥Ã¥¯¤ÊÆâÁõ
¡Ö¹¥¤¤ÊÅ¹¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£Ì´¤ä´õË¾¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬²ñ¿©¤ÎÂé¸ïÌ£¡×
¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂçÊ¡ ÊÛºÍÅ·¡Ù¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²ÌÊªÅ¹¤¬º£Ç¯£´·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢20»þ°Ê¹ß¤¬²ñ°÷À©¤Ë¤Ê¤ëÈëÌ©¤á¤¤¤¿¥Ð¡¼¤¬Àø¤à¡£
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë ¤Ö¤É¤¦¡×¡ï2,350¡Á
¡ÖËÍ¤Ï¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°Ê³°¤Î°û¤ßÊª¤¬ËÉÙ¤À¤È´ò¤·¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï½Ü¤Î²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÇÀÚ¤ê»¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§ ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¡ï4,000¡Á ¢¨»þ²Á
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²ÌÊª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¡£
¤ªÅÚ»º¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¡ï680¡Á
»°±º¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ñ¿©¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡×ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÅ¹¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ¹Áª¤Ó¤ò¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤¹¡É¤È¤¤¤¦¡¢°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÁªÂò»è¤À¡£
²ÌÊªÅ¹¤ÎÎ¢¤¬Å¹
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§FRUITS ŌNO
½»½ê¡§½ÂÃ«¶è¹Èø£µ-25-£¶ £±F
TEL¡§03-6277-3850
±Ä¶È»þ´Ö¡§14:00¡Á18:00¡Ê°ìÈÌ³«Êü¡Ë¡¿20:00¡Á26:00¡Ê²ñ°÷¤Î¤ß¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË
ÀÊ¿ô¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë£¸ÀÊ¡¢¸Ä¼¼£±¡Ê£¶ÀÊ¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ìó£³Ì¾
¢¨Åì¥«¥ìÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë12·î31Æü¤Þ¤Ç¥Ð¡¼ÆþÅ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¡ÖÅì¥«¥ì¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍ×Í½Ìó¡ª
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢UpToU³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ìó15Ç¯´ÖÈþÍÆ¶È³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢2024Ç¯¤ËÈþÍÆ°åÎÅ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÖW/Beauty¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£
Æ±¤¸ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ç¤Î£²¼¡²ñ¤Ê¤é¡Ö³¤³°¤Ë¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ØTokyo Confidential¡Ù¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¡£
£´¡¥ËãÉÛ½½ÈÖ¤ÇÄ«£µ»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë²û¤Î¿¼¤µ
¡ØKJ TOKYO¡Ù¡÷ËãÉÛ½½ÈÖ
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥Ç¥£¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¡£¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È²ñÏÃ¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤Å¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¸Ä¼¼¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È²Î¤¨¤ÐÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×
Â¿¤¤»þ¤Ï½µ£²¤Ç²ñ¿©¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡£Å¹Áª¤Ó¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤ËÇ±¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Î£²¼¡²ñ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤¬¤³¤Á¤é¡ØKJ TOKYO¡Ù¡£
¥½¥Õ¥¡¡¼¥·¡¼¥È¤ÎÈ¾¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê
¡Ö´Ø·¸À¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤à¤È²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¥«¥é¥ª¥±Ê»Àß¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¸Ä¼¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Þ¯Íî¤¿¶õ´Ö¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¨¤ë¡¢¥Ð¡¼¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ÇÎÁÍý¤âÉ¾È½¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥È¥í¥È¥í¤¿¤Þ¤´¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¡ï1,400
ÃÏ²¼¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤òÍ¤¹¤ë¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢ºÇÂç12Ì¾¤Î´°Á´¸Ä¼¼¤â¤¢¤ê¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÜµÒ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCareer DirectionÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡ØCOMPASS¡Ù¤Î±¿±Ä¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
²ñ¿©¤Ç¤Ï¡Ö²áÅÙ¤Ê±Ä¶È¤Ï¹µ¤¨¡¢¸«¤¨¤òÄ¥¤é¤º¤Ë¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£
£µ¡¥À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Å´ÈÄ¥Æ¥é¥¹¤ÇÌëÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë
¡ØTWO ROOMS¡Ù¡÷É½»²Æ»
¥Ð¡¼Ã´Åö¥¨¥ê¤µ¤ó¤Û¤«³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¿ô
¡Ö³¤³°¤é¤·¤¤³«ÊüÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢²ñÏÃ¤ò¤Ï¤º¤Þ¤»¿®Íê´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÃÛ¤¯¡×
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸µTBS¶ÐÌ³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤ëºäÅÄ¤µ¤ó¡£»ö¶È¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¹¤¯¡¢²ñ¿©¤âÉÑÈË¡£
¡Ö½µ¤Ë£²¡Á£³²ó¤ÏÈþÍÆ¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¥¸¥à¤Î»ö¶È¤Ë¶á¤·¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤ä¡¢¥¸¥à¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢·ÝÇ½¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤Ç¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
°µ´¬¤ÎÌë·Ê¤¬¹¤¬¤ë¥Æ¥é¥¹
£²¼¡²ñ¤Ï¡ÖÉ½»²Æ»¤ÎÌë·Ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤¤¤Þ¤À¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡£¥¤¥±¤Æ¤ëÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬±é½Ð¤Ç¤¤ë¡×¤³¤ÎÅ¹¡ØTWO ROOMS¡Ù¤¬ÄêÈÖ¡£
ÆÃ¤Ëº£Ç¯£³¥ö·î¤Î¥¯¥í¡¼¥º´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¿·Áõ¤·¤¿¥Æ¥é¥¹¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£
¡ÖÉ÷¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡££±¼¡²ñ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤ó¤À¹â¤¤¥³¥ß¥åÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ò¡¼¥È¡×¡ï2,100¡Êº¸¡Ë¡¢¡Ö¥é¥¤¥Á¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡×¡ï1,950¡Ê±¦¡Ë¡£
