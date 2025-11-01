植田総裁は高市首相の「日銀イジメ」に耐えられるのか

利上げの見送りを決定

日本銀行は、10月30日の政策決定会合で利上げの見送りを決めた。決定発表直後、円相場は1円近く円安に振れ、海外市場ではさらに円安が進行した。アベノミクスを継承する高市政権の誕生で、日銀は利上げを進めづらくなるとの見方から、どこまで円安を許容するのか試す展開となっている。

決定会合後の記者会見で、植田和男総裁は「見通しの確度は高まっている」と発言し、利上げに前向きな姿勢を示したが、12月の次回決定会合で実施するとのニュアンスを見せることはなかった。

今回の利上げ見送りを総裁は、米国経済や来春の賃上げの動向を見極めたいからと説明した。だが本当の理由は、高市政権発足直後で首相から利上げ容認の言質を取る機会がなかったからと、市場関係者の大半は読んでいる。

高市首相は「金融政策に責任を持たなければならないのは政府」と、日銀には勝手をさせないというニュアンスの発言をしている。これは、日銀の政治からの独立を侵犯する日銀法に反する発言である。

過去の首相、財務相が日銀と対立すると資質を問われかねなかった歴史からみれば、首相はリスクを冒している。だが、連邦準備理事会（FRB）への介入に躊躇（ちゅうちょ）せず、一定の支持を得ているトランプ大統領の例があるだけに、高市首相がトランプ・スタイルを踏襲しないとは限らない。

強い政権の演出に「日銀イジメ」は格好の獲物

FRBのパウエル議長は、トランプ大統領をどうあしらうかで苦慮しており、「いいなりにはならない」との姿勢を見せるために、政策変更のタイミングがずれてしまったりしているとの見方もあるほどだ。政治からの独立は、いまや世界中の中央銀行が直面する課題となっている。

就任直後で、高市首相は外交日程や国会日程がぎっしり詰まっており、植田総裁との直接対話の機会はなかった。このため、日銀には現状を説明すれば、首相からの「利上げ容認」を得られるのではないかとの期待がある。特に円安進行には高市首相が警戒する発言をしており、円安阻止のためには利上げが安全策だと訴えれば、高市首相も説得できるのではないかと考えている。

高市首相は意外にリスクに敏感な面もあり、自分が利上げに反対したことで円安が進行するリスクは避ける可能性は十分にある。だが、高市首相の支持層には、低金利を続け経済にインフレ圧力をかけ続ける「高圧経済論」を唱える、いわゆる「リフレ派」の経済学者が多数いる。岸田、石破政権の下ではインフレが進行していたこともあって、こうしたリフレ派は目立たなくなっているが、趣旨がえしているわけではない。

こうした支持層に応えるのが得であると、高市首相が考えてもおかしくない。特に対中、対韓など外交面でタカ派色を出しにくいなかでは、政治に弱い日銀に圧力をかける「日銀イジメ」は、強い政権を演出するには格好の獲物だろう。

円安リスク回避のため、高市首相が近い段階での利上げを容認したとしても、高市首相が日銀にフリーハンドを渡すとは思えない。フリーハンドを与えたら「安倍政治の継承者ではない」という不満が、支持層からでてくるだろう。

高市政権が続く限り、日銀は政治からの圧力にさらされ続けることになる。植田総裁には、政治との対立を演出し、市場の混乱をてこに逆に利上げを推進するような荒業を求められる局面もあるのではないだろうか。

