動画『転職エージェントを利用するメリット10選』で、キャリアコンサルタントの山本しのぶさんが、転職活動における転職エージェントの活用法について詳細に語った。元転職エージェントとしての豊富な経験を踏まえ、「転職活動で転職エージェントを使うか、それとも直接応募がいいのか悩んでいませんか？」と、転職希望者のリアルな悩みに切り込む内容となっている。



山本さんはまず「非公開求人を紹介してくれる」というわかりやすいメリットを皮切りに、エージェントを使うからこそ企業の内部情報やマッチング力を強化できる点を強調する。とくに「企業との関係により面接に進みやすくなる場合もある」や「推薦状であなたの良さを伝えてくれる」点については、「書類だけ見ると経歴が少し弱い応募者でも、『この人は絶対に御社に合う』と個別にプッシュすることで、実際に面接や内定に結びついたこともある」と、自身の体験を交えて伝えた。



また、転職エージェント特有のサポートとして、「日程調整や年収交渉といった煩雑なやりとりを代行してくれる」「内定後の面談もお願いしやすい」などの実務支援についても、「企業と直接やりとりしなくてもよく、気持ち的にラクだと感じる人は多い」と語る。「気になることをエージェント経由で確認できる場面では、ネガティブな質問や労働条件面など、自分では聞きにくい部分も代わりに確認してもらえる」と山本さんは解説している。



山本さんは、エージェント利用のデメリットについても今後別の動画で解説することを約束しつつ、「うまくエージェントのメリットを生かして転職活動を進めてほしい」とエール。「今回の内容も参考にして、メリットを最大限に活用してください」と、視聴者に呼びかけて締めくくった。キャリアアップを目指す人必見の情報となっている。