『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』“タイタニックごっこ”から一転、過激な復讐に反響「温度差がすごい」（ネタバレあり）
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第3話が21日に放送され、レイコ（齊藤）が過激な復讐を遂行すると、ネット上には「先週のタイタニックごっこどころのレベルじゃない」「復讐の温度差がすごい」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ママ友グループのボスを演じる新川優愛
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコに生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。捨て身の復讐劇を展開する。
先週放送の第2話でレイコは、ママ友グループの恵美（小林きな子）に近付き、彼女の夫・春真（笠原秀幸）に接触。レイコは、恵美不在の家で春真と二人きりになると、彼の下心に付け入って“タイタニックごっこ”を敢行。裸で手を広げてウットリする春真の姿を、パソコンのモニター越しに彼の同僚に見せつけて、破滅へと追いやった。
そして第3話でレイコは、教育ママの理佐子（峯岸みなみ）と対決することに。理佐子が息子を名門私立校「光蘭学園」に入学させようと躍起になっていることを知ったレイコは、彼女の弱みにつけ込むことに成功。すっかりレイコを信用し、言いなりになってしまった理佐子は、光蘭学園へ多額の寄付をした上で、理事長に対して裏口入学のための売春を持ちかける。
理事長は理佐子からの申し出を拒絶し、激昂。そんな彼に必死ですがる理佐子。騒動の様子はスマホで録画され、ネット上に公開されるのだった…。
第2話の珍妙な復讐から一転した今回の復讐劇に、ネット上には「先週のタイタニックごっこどころのレベルじゃない」「復讐の温度差がすごい」「シリアスレベル100アップしてる…！」などの反響や「とんでもないことさせるな…」「子どもがかわいそうでつらい」といった投稿が寄せられていた。
