婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、21歳女性リスナーからの恋愛相談に応じた。交際7ヶ月の彼氏から突然別れ話を切り出されたという相談に対し、植草さんは彼の未熟さを厳しく指摘した。



番組に寄せられた相談は、大学4年生の21歳女性からのもの。7ヶ月交際している同い年の彼氏から、最近になって別れ話を切り出されたという。きっかけは、彼が「相談者の前ではタバコを吸わない」という約束を何度も破ったことだった。その度に彼女が強く咎めていたところ、ある日、彼の友人の前で感情的になってしまい、気まずい雰囲気にしてしまった。後日、彼は「あの時の自分を睨むような顔を見て冷めた」と告げ、別れを切り出したという。



この相談に対し植草さんは、そもそも約束を破った彼に非があると断言。別れの理由を彼女のせいにする彼の言動を「叱られたから人のせいにしてるって、小学生並み」と一蹴した。さらに、「とやかく言われたくないから別れたいって言ってるんだから上等じゃない」と、彼の本心を見抜き、その幼稚さを厳しく批判した。



植草さんは相談者に対し、「別れましょう！」とキッパリ。約束を守らない、本音を話さない、報告や相談が不足しているといった彼の人間性を問題視し、そのような相手にしがみつく必要はないと助言した。植草さんは「あなたは悪くない」と相談者を励まし、まだ21歳と若いのだから、この経験を糧にもっとふさわしい相手を見つけるべきだと、きっぱりと別れることを勧めた。