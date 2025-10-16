¡Ö¸åÇÚ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬2000Ëü±ß¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÃåÍÑ¤ÇÇË¤Ã¤¿¡È¥¥à¥¿¥¯Ä¶¤¨¡É¤ÎÉÔÊ¸Î§
¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤Ï·ë¹½ÄÉ¤¤¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤¬ÇË¤Ã¤¿¡È¥¥à¥¿¥¯Ä¶¤¨¡É¤ÎÉÔÊ¸Î§¤Ï¡Ä
¡¡ÂçÀèÇÚ¤Ø¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë¤À¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¤¹¤Ç¤Ë¡Ä¡Ä¡£
timeleszµÆÃÓÉ÷Ëá
¡¡¢¡¢¡¢¡
¡¡º£Ç¯1·î26Æü¤Î¥é¥¸¥ª¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡Flow¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¹µ¤¨ÌÜ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå¤«¤é»¸Á³¤Èµ±¤¯¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÄ¹ÃË³Ê¤ÎÌÚÂ¼¤òÁ°¤Ë¼ì¾¡¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬°ìÊý¤ÎµÆÃÓ¤â¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£
´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤â¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡2024Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Sexy Zone¤òtimelesz¤Ë²þÌ¾¡£¤µ¤é¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´º¹Ô¡£Ìó2Ëü¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡Ö12·î¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÍèÇ¯¡¢ºÆ¤ÓNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£·î¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¡Øtimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÆÃÓ¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Â¼Á¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡µÆÃÓ¸Ä¿Í¤â¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯1·î¥¯¡¼¥ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åÍË¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡×ÏÈ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ãå¤±¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×¤Ï¡Ä
¡¡¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê¸µ¤ò¾þ¤ë»þ·×¤â¥×¥é¥Á¥Ê¤À¤È¹¥»ö²È¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ãå¤±¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×¤¬¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦Ä¶´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¸»úÈ×¤¬¿å¿§¤Ç¥±¡¼¥¹¤È¥Ù¥ë¥È¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¡£¤·¤«¤âµÆÃÓ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÄê²ÁÌó1250Ëü±ß¡£
¡¡¤¿¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´õ¾¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àµµ¬Å¹¤ÇÄê²Á¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¡£ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¤ò°·¤¦ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï2000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥×¥ìÃÍ¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¹°÷¡Ë
¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Ç¯¡¹¿Íµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
µÆÃÓ¤¬ÇË¤Ã¤¿¡È¥¥à¥¿¥¯Ä¶¤¨¡ÉÉÔÊ¸Î§
¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬1997Ç¯¤Î¥Õ¥¸·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼µ¤òÃå¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¿¤¯½êÍ¡£ÌÚÂ¼¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î¸åÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ®¸ù¤Î¾Ú¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Î»þ·×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼µ¤Ê¤É¤Ï¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¤ÏÄ¶´õ¾¯ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¡ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î»þ·×¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¤ä»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤é¤â¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÚÂ¼¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¡£¥À¥¤¥äÆþ¤ê¤ò»ý¤ÄµÆÃÓ¤Ï¶ØÃÇ¤Î¡È¥¥à¥¿¥¯Ä¶¤¨¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎÌÚÂ¼¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÄ¾Á°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¡¡hoursz¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÌ©Ãå¥Þ¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ëµÆÃÓ¡£
¡Ö¤Á¤ç¡¢ÂÔ¤Æ¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤¬¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î9Æü¹æ¡Ë