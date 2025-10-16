本当の「真空」を、作り出すことは可能か？　物理学者が、あらゆる策を考え…最後に出した「意外なこたえ」

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

掃除機＝真空を使って掃除をする機械

真空とは何か。英語ではバキュームという。掃除機のことを英語ではバキューム・クリーナーというが、真空になるまで掃除してくれるわけではなくて、真空を使って掃除をする機械という意味だ。

掃除機のスイッチを入れると、筒の先から空気と一緒にゴミを吸いとっていく。それはどういうことか。例によって分子・原子のレベルまで小さくなったつもりで考えてみることにしよう。

空気を吸いとるとは、空気を作る窒素や酸素の分子をどこか外へ移動させるということだ。プロペラを回転させて分子をたたき、後ろへ蹴とばしてやる。そうするとプロペラの羽根の前にはもう分子はなくなりそうなものだが、空気中の分子の動きはプロペラの回転よりもずっと速いので、すぐに近くから分子が供給されて、いくら回してもなくなることはない。扇風機のように風が起こるだけだ。

だが、もし密閉した箱を用意して穴をあけ、掃除機をつけて吸い続けるとどうなるだろう。プロペラの羽根の前に供給される分子はあるものの、やがてどんどん少なくなっていく。

ずっと吸い続けると箱の中の分子がなくなって真空になるまで吸えそうな気がするが、残念ながらそうはならない。プロペラよりも空気の分子が速く運動しているせいで分子が逆流するのを避けられないからだ。

ならば、単純なプロペラではなくて逆流できないような構造のものを作ればよさそうだ。実際にそういうものを作ることはできて、真空ポンプという名で売られている。

真空ポンプで箱がからっぽになるまで空気を抜いてみよう。空気の分子の最後の1個まで。もちろん、箱は頑丈にしておかないと圧力で壊れてしまうし、どこかから空気がもれないように注意しないといけない。

普通の真空ポンプでは、最後の1個まで分子を吸い出すというわけにはいかないのだが、もっとよい機械を工夫すればかなりいい線までいく。とにかくこの箱の中の分子は全部吸い出したとしよう。これで、箱の中は本当に「真空」になったと言えるだろうか。

その答えは、「真空」という言葉の意味による。もし真空というのが原子・分子が一つもない場所というなら、これは確かに真空だ。でも、「何もない空間」という意味で考えるなら、まだこれは真空ではない。

じつは、地球上には宇宙線というものが絶えず降ってきている。空からミュー粒子というのが大気を突き抜けて降ってきて私たちの体をも通り抜けていく。私たちが用意した真空の箱にも、空からミュー粒子が降り注いで、せっかく真空にしたと思った箱の中にどんどん入ってくる。

これを防ぐには、箱を分厚い鉄の板で囲って守るか、地下深く潜るしかない。仕方がない。地下へ行こう。地下鉄とかではなく、もっと深い鉱山の穴の奥。でも、残念。それでもまだ降ってくる素粒子がいる。それはもちろん、ニュートリノ。

厚い岩盤をもものともせず空から降ってくるのはもちろん、地球の裏側からも突き抜けてやってくる。おかげで、私たちの箱の中は真空どころか、いつもニュートリノが通り抜けている。

あらゆる物質は「赤外線」を出している

それだけではない。あらゆる物質はその温度に応じて一定の波長の光を発していることがわかっている。こういうのを黒体放射と呼ぶが、黒いものが光を発しているという妙な名前ではある。本当の意味は、光を反射しない、つまり色も何もないものでも光を放射しているということだ。

熱した鉄が赤く光るのはもちろん、私たちの体も体温のせいで赤外線を出している。おかげで、赤外線の波長を測るサーモグラフィという機械を使うと、離れていても体温を測れる。もっと温度の低い箱だってもう少し波長の長い赤外線を発している。なんのことはない。

真空にしたつもりの箱の中も壁から出てくる赤外線で満たされているのだ。宇宙にだってビッグバンの頃の黒体放射がいまも漂い続けている。何もない真空を作るのは実のところとても難しそうだ。

それどころか、疑いはじめるともっと他の可能性があることに気づく。

アメンボの真空と、私たちにとっての真空は、違う

水面に浮かんだアメンボになったと思っていただきたい。アメンボの生活の場は水面だ。ときには小さな虫が水に落ちてきてエサにありつけることもあるだろうし、鳥が降りてきて食べられてしまうこともあるだろう。

そういう大変なできごとはともかく、水面に起こる波に揺られながらエサを求めて水面を渡り歩くのがアメンボの日常だ。アメンボにとっての真空とは何だろう。

アメンボにとっての空間は水面だ。空間に何もないというのは、水面に何も起こらないというのに相当する。風が吹かず、ましてやエサの虫が落ちてくることもなく、真っ平らになってしまった水面。まさに何もない退屈な世界で、これこそアメンボにとっての真空に他ならない。

だが私たちは、アメンボが水面に浮かんでいることを知っている。あれは真空でもなんでもない。空気と水の境界にすぎない。

私たちがアメンボでないという保証はどこにあるだろうか？ 何とかして真空を作り出したと思っていても、本当にそこに何もないと断言できるだろうか？ アメンボにとっては何もない水面も、私たちにとっては単なる水と空気の境界であった。私たちが真空だと思っているものも、他の誰かが見ると全然違って見えるということはないだろうか？

真空とは「何もないところ」という先入観があるかもしれない。だが、これはまさに先入観で、「真空」と呼ぶべきものは時と場合によって違うというのがより正しい理解といってよい。

中学生が習う「フレミングの左手の法則」は、なぜ左手なのか？ じつは「右手の法則」と呼ばれても、おかしくはなかった「意外な理由」