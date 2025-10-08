コーセーがIPをネイルシールとして販売する新事業「ミュウ メイズ」が始動　“推し活”の新たな切り口に

コーセーが、アーティストが持つイメージや作品、キャラクターブランドのコンテンツなどといった知的財産（以下IP）をネイルシールのデザインとして販売する新プラットフォーム「ミュウ メイズ（muw maze）」を立ち上げた。

同社は、「指先に推しを宿す」をコンセプトに、ネイルシールを介してIPとファンをつなぐビジネスを展開することで、近年盛り上がりを見せる“推し活”の領域に参入。消費者側には、いつでも推しを身近に感じつつ自分らしさを演出する手段として、アーティストやキャラクターブランド側には、これまでリーチできなかったファン層に向けた新たなアプローチとして提案する。

ミュウ メイズで販売するネイルシールは、14サイズ・2シート入りの計28枚入りで、価格は1800円から3000円程度を予定。爪に直接貼り付け、余分をカットし整えるだけで、装着が完了する。デザインは、アーティストやキャラクターブランド側と協同でIPの素材を元に作成し、特別なイベントの日だけでなく、日常使いも可能な手になじむものを多く取り揃えるとした。

なお初回は、ディズニーのモバイルゲーム「ツイステッド ワンダーランド」のデザイン（2200円）と、アイドルグループなどの個々のメンバーのイメージを表現する「メンバーカラー（メンカラ）」を楽しむことができるオリジナルデザイン（1800円）を取り扱う。

◾️ミュウ メイズ：公式サイト