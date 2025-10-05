¥É¥³¥â¥é¥Ü¡ÖXperia 10 VII¤Ï¹âÉé²Ù¥²ー¥à°Ê³°¤Ê¤éºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡¡¿·¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¡õ²»¼Á¿Ê²½¤ÇÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥³¥â¥é¥Ü¡×¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ì¥Ó¥å¥ïー¡¢¥É¥Ã¥¯¤ó¡õ¥â¥³¤¬¿·Æ°²è¡Ö¡Ú¥¥ã¥ê¥¢²Á³ÊÈæ³Ó¡Û¥½¥ËーºÇ¿·Xperia 10 VII¤È10 VI¡¦5 V¤Î3µ¡¼ï¤Ç¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó¡ª¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤é¥É¥³¥â¤¬°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¡ª¡×¤ò¸ø³«¡£¥½¥Ëー¤ÎºÇ¿·¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖXperia 10 VII¡×¡Ê°Ê²¼¡¢10 VII¡Ë¤Î¥ì¥Ó¥åー¤È¶¦¤Ë¡¢Á°ºî¡ÖXperia 10 VI¡×¡Ê10 VI¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¿·µ¡¼ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖXperia 5 V¡×¡Ê5 V¡Ë¤È¤Î¥¬¥ÁÈæ³Ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òµá¤á¤Ê¤¤¿Í¤ä¹ñÆâ¥áー¥«ー¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡×¤È¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸ì¤ë¥É¥Ã¥¯¤ó¡£º£²ó¤Ï10 VII¤Î²þÎÉÅÀ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀÇ½¤Î¿Ê²½¡¢¤½¤·¤Æ²Á³ÊÌÌ¤Þ¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òºÙ¤«¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î10 VII¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éーÅ¸³«¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¤³¤Î¥¿ー¥³¥¤¥º¡¢ÀÎ¤Î½é²»¥ß¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥éー¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤âÈäÏª¡£Á°ºî¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥«¥á¥é¤Ï½Ä¤«¤é²£ÇÛÃÖ¤Ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î½ÄÄ¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤«¤é¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬19.5:9¤Ë¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤â²èÌÌÁ´ÂÎ¤Ë»Ø¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤â¿Ê²½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï60Hz¤«¤é120Hz¤ËÇÜÁý¤·¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ê¤é¤«¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸µ¡¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯µ¡¼ï¤ÈÆ±Åù¤ÎÉ½¼¨ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹³Ñ¤È¹³Ñ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥éÅëºÜ¤Ç¡¢¹³Ñ¥«¥á¥é¤Î¥»¥ó¥µー¥µ¥¤¥º¤¬Ìó1.6ÇÜ¤ËÂç·¿²½¡£°Å½ê¤Ç¤âÈï¼ÌÂÎ¤ò¤è¤ê¤¯¤Ã¤¤êÌÀ¤ë¤¯»£±Æ¤Ç¤¤ë¡×¤È¿Ê²½ÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡Ö5 V¤ÎExmorT¥»¥ó¥µー¤Î¤Û¤¦¤¬Í¼¾Æ¤±¤äÌë·Ê¤Ë¤Ï¶¯¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈæ³Ó¤â¹Ô¤¦¡£
10 VII¤Ç½éÅëºÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬·ë¹½ÊØÍø¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç¥«¥á¥é¤¬µ¯Æ°¡£¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤»¤Ð¤¹¤°»£±Æ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º»£±Æ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÍøÅÀ¤òÇ®ÊÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥á¥é°Ê³°¤Î²èÌÌ¤Ê¤é¥¹¥¯¥·¥ç¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¡Ö5 V¤è¤ê²¡¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ÈÍÑ´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¡£
SoC¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥×¥É¥é¥´¥ó6Gen1¤«¤é6Gen3¤Ø¥¢¥Ã¥×¡£¿Ê²½¤Ï¿Ê²½¤À¤±¤ÉÀµÄ¾¤â¤¦¾¯¤·¾å¤ÎSoC¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹âÉé²Ù¤Ê¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë»È¤¦¿Í¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÀÇ½¡×¤È¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï128GB¤Î°ìÂò¤À¤¬¡¢SD¥«ー¥É¤¬2TB¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥Õ¥©¥íー¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
²»¼ÁÌÌ¤Ç¤â¡ÖÁ°ºîÆ±ÍÍ¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¡£Î©ÂÎÅª¤ÇÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡×¡ÖBluetooth¤ÎÁ÷¿®¥Ñ¥ïー¤¬2ÇÜ¡¢LDAC¤Ç¤âÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤¤¿Ê²½¤ò¶¯Ä´¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö10 VII¤Ï¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡Ö10 VI¤ÈÆ±¤¸5000mAh¡£½¼ÅÅ¤Ê¤·¤Ç2Æü´Ö»ý¤Ã¤Æ¡¢4Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤âÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤Ä¶¼÷Ì¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥²ー¥à¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µー¤Ï10¥·¥êー¥º¤ÏÈóÅëºÜ¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¥²ー¥à¤ä¹âÉé²Ù¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐ¾Ý¥æー¥¶ー¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë»ØÅ¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤äÆ°²è¡¢SNSÃæ¿´¤Ë»È¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡£µ®½Å¤ÊÆüËÜ¥áー¥«ー¤À¤·±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏXperia¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÄ¤á¡¢°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤äÈÎÏ©¾ðÊó¤â¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¡£¡Öº£²ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥É¥³¥â¥é¥Ü¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤äºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥É¥³¥â¥é¥Ü¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥³¥â¸ø¼°¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª