＜酒好き客人、超メーワク！＞久しぶりの酒だ！調子乗りまくった結果…【第6話まんが：同僚の気持ち】
オレはイシダです。2年ほど前からシングルファザーとして奮闘してします。原因は、恥ずかしながら妻の不倫。妻はまだ小さかった娘たちを置いて、不倫相手と駆け落ちしたのです。その後離婚が正式に成立、それからはアカリとヒマリの2人をひとりで育てています。さてそんなある日、同僚のテツトから「一緒に実家に帰省しないか」と誘われました。そういえば最後に娘たちを遠くまで遊びに連れていってやったのはいつだったでしょうか……。
こうしてオレは同僚の実家にお邪魔することになった。同僚の実家のおもてなしは手厚かった。シングルファザーになってからは「子どもが深夜、病気になっても対応できるように」と、酒は控えていた。久しぶりのせいか酔いが回るのも早く、オレはそのまま寝てしまった。しばらくして「まずい！」と思って飛び起きた。
同僚の弟さんに怒られたオレは、翌日、予定を早めて帰ることになった。帰り道も、帰ってからも、オレは同僚に謝りまくった。ご家族にも直接謝りに行かせてほしいと頼んだが、それは断られてしまった。
「一緒に帰省しないか」と誘われ、娘たちと同僚のテツトの実家へお邪魔することに。久しぶりの酒で気が緩み、迷惑をかけてしまった。
特に、弟嫁さんへの暴言は許されるものではない。同僚の弟さんに叱責され、オレは自分の身勝手さを痛感した……。
ご家族に直接謝罪したいと申しでたが、それは拒否された。なんて振舞いをしてしまったのだろうオレは。
「父親の役割を休ませてもらおう」などと思っていたが、今後は娘たちのため父親としての責任を全うすることを誓う。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
