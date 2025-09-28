秋なすのシーズン到来。旬の恵みをおいしくいただくために、ぜひ試したいのが料理研究家のまいのごはん。（＠maino_gohan24）さんが考案した1品。とにかく、ご飯がすすむみたいです。

【写真】「今すぐメモの準備を」ごはん泥棒間違いなし！絶品なす料理の作り方（全10枚）

ご飯に乗せて食べたら大優勝

旬を迎えた秋なすを使った料理はたくさんありますが、「ご飯に乗せたら大優勝」と本人も大絶賛の絶品レシピが、料理研究家・まいのごはん。さんが考案した「なすの蒲焼風」です。柔らかななすの果肉に照りてりと輝く甘からだれがしっかり絡まり、口に運んだら、もう箸が止まらない！「もはやうなぎを超えた」というこのレシピですが、作り方は「なすを切って水にさらし水けをきり、片栗粉をまぶしたら焼いてたれを絡めるだけ」と、いたって簡単。ぜひ覚えておけば、今晩の食卓から歓喜が湧き起こるかもしれませんよ！

レシピを考案したまいのごはん。さんにおいしく作るコツを聞きました。

「なすに片栗粉をつけすぎると食感が重くなってしまうので、表面だけに軽くつけるのがコツです。そのために、なすを水にさらしたあとはペーパータオルで水けをしっかり押さえるのがポイント。片栗粉はポリ袋に入れてまぶすとなすの表面に均一につけられます」

また、最後に焼きなすにたれを絡める際にもポイントがあるそうです。

「たれは砂糖としょうゆ、みりん、酒、お酢で作ります。砂糖やしょうゆが入っていて少し焦げやすくなっているので、たれを加えたら弱火にして手早くからめてください。心配な方は、たれを入れて1、2秒したら、火を止めて余熱で絡めると失敗せずにすみますよ」

どんぶりにもお弁当にも

甘からのたれにはお酢が入っているので、さっぱりと食べられるこのレシピ。イチオシの食べ方は、白いご飯と食べることだそう。ご飯になすの蒲焼と卵黄を乗せてどんぶりにすると絶品。また、冷めてもおいしいのでお弁当のおかずにもおすすめとのことでした。

どこの家庭にもある材料・調味料で簡単においしく作れる料理を発信しているまいのごはん。さん。この「なすの蒲焼風」が生まれたきっかけを聞いてみると…。

「最初は単純になすの照り焼きを作りたくて試作したところ、縦に切り、片栗粉をつけてカリっと焼いたなすの食感とたれによく絡む感じが、うなぎの蒲焼っぽくなったんです。そこで、たれも照り焼きよりも甘味が強くし、蒲焼のたれに近い味に仕上げたので”なすの蒲焼風”と名づけてみました。うなぎは値段が高くてあまり頻繁には買えませんが、なすだと気軽に作れるのでそういう意味でもうれしいレシピになっています。個人的には、うなぎより好きかもしれません（笑）」

食卓に出したところ、まいのごはん。さんの家族にも大人気でアッというまになくなってしまったのだそう。SNSにレシピを投稿したところ、実際に作ってみた人から「ごはんが進む！」「悪魔的おいしさ」と絶賛のコメントが相次ぎ、動画の総再生数730万回超えに。

「このレシピには海外の方からのコメントも多くて、英語での作り方も急きょ載せました。意外で驚きましたが、いろいろな国の方にも作ってもらえてありがたいです。あと、なす農家の方からもおいしいというコメントをいただいて、なすを作っている方に認められたようで”やった～！”という気持ちになりました。

誰でも作りやすい簡単なレシピで、みなさん大好きな味かと思います。うなぎと同じくらいおいしいので、騙されたと思って作ってもらえたらうれしいです」

秋なすのシーズン、毎日のご飯にお弁当にと大活躍間違いなしの1品です！

取材・文／阿部祐子 画像提供／まいのごはん。