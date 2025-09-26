ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

季節の変わり目や乾燥で頭皮のかゆみやフケが気になる…そんな女性のために、ロクシタンから心強い新アイテムが登場します。南仏オート・プロヴァンスの自然の恵みを取り入れた「ナイトディフェンス アドバンストスカルプセラム」は、眠っている間に頭皮を集中ケア。翌朝には、しなやかでツヤのある髪へと導いてくれる夜用頭皮美容液です。自分らしい美しさを叶えるための新習慣として、取り入れてみませんか？

頭皮のゆらぎに寄り添うロクシタン美容液

乾燥やフケ、かゆみといった頭皮トラブルは、外的ストレスや季節の変化で起こりやすいもの。

ロクシタンの「ナイトディフェンス アドバンストスカルプセラム」には、南仏産のラベンダーエッセンシャルオイルをはじめ、海藻由来のマリンプレバイオティックやライスエキスを配合。

頭皮環境を整え、うるおいを与えながら不快感を軽減してくれます。

眠るたびに美しく♡心地よい香りと使用感

価格：5,280円（税込）



オイルインセラムのテクスチャーはみずみずしく浸透しやすく、ベタつきが気にならないのが魅力。

さらにラベンダーのリラクシーな香りが、就寝前のひとときを心地よく彩ります。テスト結果では、使用1日後にフケが24％減少⁴、1カ月後にはかゆみが81％減少⁵という数値も。

眠るたびに頭皮も心も満たされるような感覚が楽しめます♪

内容量：50mL

発売日：2025年9月26日（金）

販売：一部店舗／ロクシタン公式通販サイト限定

※販売店舗は公式通販サイトにてご確認ください。

*⁴：スコアリング評価の結果（Ｎ＝３０，ロクシタン調べ）

*⁵：自己評価によるスコアリング評価（Ｎ＝３１，ロクシタン調べ）

自信をまとう美髪ケアを始めよう♡

毎日の疲れや季節の変化に影響を受けやすい頭皮。

ロクシタンの夜用頭皮美容液「ナイトディフェンス アドバンストスカルプセラム」は、眠っている間にかゆみやフケをケアし、翌朝には健やかで美しい髪を叶えてくれる心強いアイテムです。

自分らしく輝くヘアスタイルのために、夜のルーティンにぜひ取り入れてみてください。