日産の「高性能スーパーカー」がスゴかった！ 丸目4灯テールランプ×“モザイク”エンブレム採用！ まるで「次期GT-R」な「ハイパーフォース」登場に期待！

丸目4灯テールランプ×“モザイク”エンブレム採用！

日本最大級のモーターショーである「ジャパンモビリティショー2025」が2025年10月30日より開催されます。

そこで、前回の「ジャパンモビリティショー2023」に出展され、話題となった日産のコンセプトカー「ハイパーフォース」を振り返ります。

日産が提案する高性能スーパーカー「ハイパーフォース」

【画像】超カッコいい！ これが「次期GT-R」!? 画像を見る！（30枚以上）

ジャパンモビリティショー2023で日産は、「ハイパーEVコンセプトカーシリーズ」として、「ハイパー〇〇」という車名が与えられたEVをショー前から順次発表。

そのすべての車種が、日産が創立時から受け継ぐ「他のやらぬことをやる」という精神を体現し、日産が目指す未来を象徴したものとされていました。

なかでもハイパーフォースは、ハイパーEVコンセプトカーシリーズの最後を飾るモデル。究極のドライビングプレジャーを追求しながら、高い環境性能と日常での快適性を兼ね備えた次世代の高性能スーパーカーです。

日産から一切言及はありませんでしたが、丸型4灯のテールランプやフロントグリル中央にあしらわれたモザイク状のエンブレム、そして往年のスーパーシルエットを思わせるフォルムや特徴的なサイドシルエットなど、次期「GT-R」を感じさせる要素が詰まっていたことは言うまでもありません。

最適な重量バランスで搭載した全固体電池と高出力モーターによるパワートレインは、最高出力1000kWを発生し、圧倒的な加速力を発揮。

強力なダウンフォースを生み出す空力設計、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」、高強度カーボンを活用した軽量化車体により、サーキットやワインディングロードでこれまでにないコーナリング性能と卓越した操作性を実現するとアナウンスされていました。

このエアロパーツを含む空力設計はNISMOレーシングチームと共同開発したものということで、見た目だけでなく実際に空力性能を発揮するデザインとなっているようです。

さらにAR（拡張現実）とVR（仮想現実）を体験できる専用のヘルメットを装着することで、リアルとバーチャルのどちらの世界でも走りを楽しむことができ、停車中にヘルメットのVR用ブラインドシールドを使えば、クルマがゲームシミュレーターとなり、タイムアタックや対戦モードで楽しみながら運転スキルを磨くことが可能。

そして実際にサーキットを走行する際には、ヘルメットのAR用スケルトンシールドを使用することで、サーキット上に自身や友人、プロドライバーのデジタル「ゴースト」を表示し、競いながら運転スキルを向上できる新しい運転の楽しみ方を提供。

バーチャルで走り込んでから実際にサーキットアタックをするということを1台の車両で完結できる仕組みとなっていました。

ハイパーフォースに搭載された先進的な技術が、どのくらいが市販車に反映されるかは未知数ですが、次期GT-Rを感じさせるコンセプトカーが登場したことは素直に歓迎したいところ。

2025年のジャパンモビリティショーで新たな発表があることを期待したいものです。