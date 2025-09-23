»öÌ³ÁíÄ¹¡Ö¹ñÏ¢¤ÏÆ»ÆÁ¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¡¡»ñ¶âÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢ÁÈ¿¥¸úÎ¨²½ÁÊ¤¨
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï23Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤ÎËÁÆ¬¤Ç±éÀâ¤·¤¿¡£ÁÏÀß80Ç¯¤Î¹ñÏ¢¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂè°ì¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬µò½Ð¶â¤òºï¸º¤·»ñ¶âÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Îµ¡Ç½¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÄÉµá¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¹ñÏ¢¤ÏÆ»ÆÁ¤ÎÍå¿ËÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝË¡¤Î¼é¸î¼Ô¤À¡×¤È½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Ë²þ³×¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ä¥¬¥¶¤ÎÀïÆ®¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¡Ö·ëÂ«¤¹¤ëÀ¤³¦¤«¡£ÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÏ¢¼çÆ³¤Ç·ëÂ«¤¹¤ë¤è¤¦²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï²þ³×°Æ¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î¥¹¥ê¥à²½¤ò²ÃÌÁ¹ñ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£