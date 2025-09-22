幼稚園役員PTAで追い詰められた話。うまく乗り切るコツは、とにかく楽しく話せるママ友を作れ!?【作者に聞いた】
実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ「幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜」を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を配信しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。
【漫画】本編をイッキ読みする
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
――CHIHIROさんは実際に幼稚園の役員をされていると伺っています。どのような思いで「幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜」を描こうと思ったのか可能な範囲で教えてください。
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：役員って子どもがいると避けて通れない関門だと思って、この漫画を描かせていただきました。
――初日にいい感じのママ友ができたのがちょっとした救いのように感じました。いい感じのママ友を早いうちに作ることはやはり重要なことなのでしょうか？
CHIHIRO：役員をやるうえで仲良しのママ友はいたほうが心が楽です。仲良しではなくても会えば楽しく会話できるママさんはいたほうが、役員の仕事は楽しくできるかな？と私は思います。
――お子さんがちゃんと幼稚園からのお手紙をお母さんに渡すシーンがありました。とても偉いな、と思います。小学校のころですら、僕はちゃんと渡せていなかったと思います。ちゃんと学校や幼稚園からの手紙を親に渡してもらう秘訣はありますか？
CHIHIRO：手紙を渡してもらう秘訣は、幼稚園で何があったかお迎えに行って子どもに聞いたりすることかな？先生から何か渡されたらママに渡してね！と伝えています。
――学校や幼稚園の役員になって困っている全国の保護者の方々にメッセージをお願いします。
CHIHIRO：役員になって困ることはないです！嫌なことはあるかもしれませんが…。でも！生きてるうちの数年なるだけですから！むしろ子どもの学校生活が見れる！ラッキー！くらいの勢いでやったほうが楽しめると思います(^^)子どもたちが大きくなったときに、ママは役員やっててこんな姿を見れたんだよ！って話題作りにもなりますよ！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編をイッキ読みする
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
――CHIHIROさんは実際に幼稚園の役員をされていると伺っています。どのような思いで「幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜」を描こうと思ったのか可能な範囲で教えてください。
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：役員って子どもがいると避けて通れない関門だと思って、この漫画を描かせていただきました。
――初日にいい感じのママ友ができたのがちょっとした救いのように感じました。いい感じのママ友を早いうちに作ることはやはり重要なことなのでしょうか？
CHIHIRO：役員をやるうえで仲良しのママ友はいたほうが心が楽です。仲良しではなくても会えば楽しく会話できるママさんはいたほうが、役員の仕事は楽しくできるかな？と私は思います。
――お子さんがちゃんと幼稚園からのお手紙をお母さんに渡すシーンがありました。とても偉いな、と思います。小学校のころですら、僕はちゃんと渡せていなかったと思います。ちゃんと学校や幼稚園からの手紙を親に渡してもらう秘訣はありますか？
CHIHIRO：手紙を渡してもらう秘訣は、幼稚園で何があったかお迎えに行って子どもに聞いたりすることかな？先生から何か渡されたらママに渡してね！と伝えています。
――学校や幼稚園の役員になって困っている全国の保護者の方々にメッセージをお願いします。
CHIHIRO：役員になって困ることはないです！嫌なことはあるかもしれませんが…。でも！生きてるうちの数年なるだけですから！むしろ子どもの学校生活が見れる！ラッキー！くらいの勢いでやったほうが楽しめると思います(^^)子どもたちが大きくなったときに、ママは役員やっててこんな姿を見れたんだよ！って話題作りにもなりますよ！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。