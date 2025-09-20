Æü»º¡Ö¿·¡È4WD¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª Á´Ä¹4.1m¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥Ü¥Ç¥£¡ß¡ÖÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¡×¤Ë¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¡¢ÊÌ³Ê¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡È°ÂÁ´ÁõÈ÷¡É¤â¤êÂô»³¤Ç±¿Å¾³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥È¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ¡ª
¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆü»º¡Ö¥Î¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡ÉÆü»º¡Ö¿·¡È4WD¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Î¡¼¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Ö¼ïµÚ¤Ó¥°¥ì¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Î¡¼¥È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î3ÂåÌÜ¤Ï2020Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´¼Ö¤ËÆü»ºÆÈ¼«¤ÎÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Öe-POWER¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÈ¯ÅÅÀìÍÑ¤È¤·¡¢¶îÆ°¤Ï¾ï¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬Ã´¤¦¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿²ÃÂ®¤È¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é¡×¤ä¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡Ö¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥éNISMO¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ìµ¤¤Ë³È½¼¡£
¡¡2023Ç¯12·î¤È2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤äµ¡Ç½À¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î28Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍ²óÈò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤¬°ìÃÊ¤È¶¯²½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÀÊ¤Ë¿Í¤ä²ÙÊª¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹¡Ö¸åÀÊ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡×¤âÉ¸½à²½¤µ¤ì¡¢°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥á¥¿¥ëÄ´¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¡¢¼¡À¤ÂåÁÇºà¡ÖTailorFit¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¡ÖAUTECH LINE¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Î¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿ô¤¢¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡Ö¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥éNISMO tuned e-POWER 4WD¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹4120mm¡ßÁ´Éý1735mm¡ßÁ´¹â1505mm¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥Î¡¼¥È¤è¤ê¤ä¤ä¥ï¥¤¥É¡õ¥í¥ó¥°¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¤ä¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇNISMO¥â¥Ç¥ë¤ÈÊ¬¤«¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥ì¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤Î¡ÖBOSE¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥×¥é¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤ÎÀìÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¤ÈÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÁõÈ÷¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡RECAROÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Áö¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤ä¡¢Á´Êý°Ì¤Ç´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö360ÅÙ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡¶ÛµÞÄä»ß»Ù±ç¤äSOS¥³¡¼¥ëµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï82PS¤òÈ¯À¸¤¹¤ë1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢2´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿e-POWER¤òÅëºÜ¡£
¡¡È¯¿Ê¤«¤é²ÃÂ®¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢4WD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÂÄê´¶¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï353Ëü1000±ß¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤äÁö¹ÔÀÇ½¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀßÄê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Àº×û¤Ç¥Î¡¼¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁõÈ÷¤ÏìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Á³Ê¤Ï¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖBOSE¤Î²»¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖRECARO¥·¡¼¥È¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖÀãÆ»¤Ç4WD¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬É¸½à¤Ê¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¡Ö³¹¾è¤ê¤«¤é¹âÂ®¤Þ¤ÇËüÇ½¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡×¡ÖAUTECH LINE¤â¤¤¤¤¤±¤ÉNISMO¤ÏÊÌ³Ê¡×¡ÖÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ïµ®½Å¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´üÂÔÃÍ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£