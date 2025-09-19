ÃË»Ò200m¡¢²¦¼Ô¥é¥¤¥ë¥º¤¬°µ´¬4Ï¢ÇÆ¡ª¡¡¥Ü¥ë¥È¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿V4¤Î²÷µó¡¢¾×·â¤Î19ÉÃ52¤Ë¹ñÎ©Ç®¶¸¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè7Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬19ÉÃ52¡ÊÌµÉ÷¡Ë¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©¤òËä¤á¤¿Âç´Ñ½°¤¬¡¢»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î·èÀï¤Î¾Ú¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£100¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤¬¡¢¶¯ÎÏ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò·âÇË¤·¤Æ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¸µµ¤¶Ì¤Î¥Ý¡¼¥º¡£½øÈ×¤ÏÍ½Áª¤È½à·è¾¡¤Ç¾×·â¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ù¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤ËÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¿¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤¬20ÉÃ¤òÀÚ¤ë19ÉÃ98¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¡£20ÉÃ23¤Ç½à·è¾¡1ÁÈ6Ãå¤À¤Ã¤¿±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö+¤Î¥¿¥¤¥à¤¬19ÉÃÂæ¤³¤ê¤ãº£¤Î¼«Ê¬¤¸¤ãÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò´ú¤ò¤¢¤²¤ë¤Û¤É°Û¼¡¸µ¤Î·è¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ä¤Î¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âº£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Î19ÉÃ58¡¢Æ¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î19ÉÃ64¡£4°Ì¡¦¥Æ¥Ü¥´¡Ê¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë¤Ï0ÉÃ01º¹¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë