全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒の麻辣湯の店『七宝（チーパオ）麻辣湯中目黒店』です。

カスタマイズ無限大、すっきり薬膳スープでおいしくヘルシーに

日本の麻辣湯ブームの火付け役として2007年にスタート。現在では全国に31店舗（5月末時点）を展開している。

初心者にぜひおすすめ！なんたって安心の日本資本。入口ではスタッフが細かくシステムの説明をしてくれるし、店内の清潔感もバッチリ。ショーケースから選ぶ食材もそれぞれ分かりやすく表示され“老化防止”や “高血圧予防” なんて効能まで明記するという丁寧さ。

『七宝（チーパオ）麻辣湯 中目黒店』ホタテやイカなどの海鮮類、鶏肉や牛肉、はたまた納豆にモッツァレラチーズなど豊富に揃い1品150円

スープもすっきりライトだし麺も春雨。野菜多めのチョイスにすれば健康的だ。ラーメンがズドンとくる我々世代に実はぴったりの食べ物かも。

ここでは医食同源の考えを取り入れており、基本となるスープは鶏や豚をじっくり煮込んだダシに30種類以上の薬膳スパイスを組み合わせ、すっきりとしたコクから複雑な香りが膨らんでくる。

選べる具材は50種類以上もあり、麺も春雨の他に中華麺やこんにゃく麺も。さらにスープもトムヤムや胡麻坦々などカスタマイズ無限大で自分だけの一杯を楽しめる。

基本セット（1辛）620円＋トッピング790円：合計1410円

『七宝（チーパオ）麻辣湯 中目黒店』基本セット（1辛） 620円 （中央）追加トッピングの羊肉。（右下から時計回りに）じゃがいも澱粉などで作るモチモチ食感のブンモジャ、ころんとキュートな翡翠餃子、食感のアクセントになる黒キクラゲ

【今回のカスタマイズ内容】

軟骨入り団子、いか団子、翡翠餃子、ミニトマト、ヤングコーン、ブンモジャ、黒キクラゲ、白えのき、チンゲン菜…各1g／3.1円、羊肉…150円

1、冷蔵ケースに並んだ種類豊富な野菜やきのこ、魚や肉の加工品などから好みのものを選んでボウルへ。キッチンスケールも置いてあるので会計前に重さを確認！

『七宝（チーパオ）麻辣湯 中目黒店』冷蔵ケースに並んだ種類豊富な野菜やきのこ、魚や肉の加工品などから好みのものを選んでボウルへ。キッチンスケールも置いてあるので会計前に重さを確認！

2、チョイスした具材を渡しつつ、スープの辛さや麺の種類、そして肉類や海鮮などの追加トッピングの有無をボードから選んでスタッフに口頭で伝えよう。

『七宝（チーパオ）麻辣湯 中目黒店』チョイスした具材を渡しつつ、スープの辛さや麺の種類、そして肉類や海鮮などの追加トッピングの有無をボードから選んでスタッフに口頭で伝えよう

『七宝（チーパオ）麻辣湯 中目黒店』

中目黒『七宝（チーパオ）麻辣湯中目黒店』

［店名］『七宝（チーパオ）麻辣湯中目黒店』

［住所］東京都目黒区上目黒2-14-5

［電話］03-5720-6029

［営業時間］11時〜23時（22時半LO）

［休日］無休

［交通］東急東横線ほか中目黒駅正面改札から徒歩2分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

