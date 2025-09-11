ほぼほぼ告白です。男が「好き」を伝える「遠回しなセリフ」
男性は様々な手を用いて本命の女性の本心を探ろうとします。そこで今回は、男が「好き」を伝える「遠回しなセリフ」を紹介。意中の男性から言われたことがないか、改めて確認してみてください。
「もっと一緒にいたかった」
別れ際の「もっと一緒にいたかった」というセリフには、男性の「好き」が隠れています。このセリフで女性に気を持たせようとするので、どうでもいい女性には決して言わないでしょう。
「今度みんなで飲みに行こう」
「今度みんなで飲みに行こう」というセリフは、一見脈なしと思われますが、実はあなたへの「好き」が隠れているセリフ。２人きりじゃないからと残念がる必要はありません。また、実際に飲みの場で彼があなたのことをどのように紹介するかであなたが本命ということがハッキリわかるはずです。
「この前話してた◯◯試してみたよ！」
好きな女性の好きなことは男性としても気になるもの。なので、好きな女性がおすすめしたドラマや食べ物などは、すぐに試します。また、それは男性が本命女性との会話内容をしっかり覚えているという証拠です。
「次の休日は何してるの？」
休日に何をしているかを聞いてくるのは、あなたに「好き」と伝えているのも同然。つまり、あなたの都合（休日）を考慮した上でアプローチする意志が彼にはあるということです。もしデートに誘ってほしいなら「何も予定ないよ」と回答してあげましょう。
多くの男性は「好き」を遠回しなセリフで表現してきます。ぜひアンテナを張って聞き逃さないようにしてくださいね。
