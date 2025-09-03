¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¹â¤¹¤®¡×¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê®½Ð¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¡K¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈ¯É½¤â¡¢ºÇÁ°ÀÊ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎÌó10ÇÜ¡×
¡¡¥¥ã¥Ñ2Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ëK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢9·î2Æü¡¢YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÉÕ¶á¤Î²ñ¾ì¤«¤é¡¢Ìó500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÅìµþ¤ÎÌë¶õ¤ËÆ±¥é¥¤¥Ö¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¡Ú¶ÛµÞ¡Û½Ë31ºÐ¡ªÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¡¢»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçÀ¸ÃÂº×¡ª¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤À¤±¤¬1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ÍÏÇ¤¦¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢Ìë¶õ¤Ë¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î´é¤¬½Ð¸½¡£¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤È¤·¤Ð¤·Ì¡ºÍ¤òÂ³¤±¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢½ÅÂçÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø2026/5/16³«ºÅ¡ÙÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ÎÆüÄø¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤Î¤¢¤È¡¢Ìë¶õ¤Ë¤ÏQR¥³¡¼¥É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ËÈô¤ó¤Ç¡¢ÃêÁª±þÊç¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥ÉÇÉ¼ê±é½Ð¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡È¼«Ê¢¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ø¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡ËÇä¤é¤Ê¤¤ã¥ä¥Ð¤¤¡Ù¡Ø¤ª¶â¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2¿Í¤¬2016Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡É¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¤Ö¤Á¾å¤²¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤À¡£¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý³ÎÌó¤Î¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¡ÖSS¥í¥Þ¥ó¡×ÀÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È10Ëü±ß¡¢¼¡¤Î¡ÖS¥í¥Þ¥óÀÊ¡×¡Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê³ÎÌó¡Ë¤¬3Ëü±ß¡¢Â³¤¯ÀÊ¼ï¤¬1Ëü5000±ß¡¢1Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê¶¯µ¤¤È¤â»×¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥óÃ±ÆÈ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ð¤«¹â¤¤³°¥¿¥ì¤°¤é¤¤¤¹¤ë¡Õ
¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥óÃ±ÆÈ¤Î1ÈÖ¹â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬10Ëü¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡¡¶¯²Ð¤Î¥ª¥¿¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤ë»ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Õ
¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥óÃ±ÆÈ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ§Ã£¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¥Ë¥ï¥«¤Î»ä¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤«ÌÂ¤¦¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¥Á¥Õ¥¡¥óÍ§¿Í¤â¹â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â²ñ¾ì¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¤·¤¤»ÜÀß¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¿²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò²ñ¾ì¤ËÁª¤ó¤À¤³¤È¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÀÊ¤¬10Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡È¢¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï2024Ç¯2·î18Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Ç12000±ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ç10000±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢2025Ç¯¤Ï11·î3Æü¤ËÌó37000¿Í¤Î¥¥ã¥Ñ¤ò¸Ø¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Á¥ó¥Á¥í¡Ù¤Ï¡¢Á°Çä¤ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤¬7777±ß¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬¤¤¤«¤Ë¶¯µ¤¤ÊÀßÄê¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ç¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤¬µÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤·¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2Ï¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢2026Ç¯5·î16Æü¤òÅÁÀâ¤ÎÆü¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£