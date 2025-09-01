（ＣＮＮ）米国務省は、パレスチナ自治政府のパスポート保持者に対する非移民ビザの発給を拒むよう、各国の大使館や領事館に指示した。パレスチナ自治区ヨルダン川西岸やガザ地区のほか、これらの地域以外に居住するパレスチナ人も対象となる。

外交公電は８月１８日付で、マルコ・ルビオ国務長官の署名入り。パレスチナ自治政府のパスポートを使って申請された非移民ビザについては発給を拒否するよう指示する内容で、即日実行に移すとしている。

非移民ビザには留学、研究、観光、ビジネス、医療目的などさまざまな種類がある。

公電では、パレスチナ自治政府のパスポートを使用して申請された外交や公務目的のビザも拒否するよう指示している。

一方、パレスチナ人が移民ビザを申請する場合や、パレスチナ自治政府以外のパスポートを使って非移民ビザを申請する場合は拒否の対象とはならない。

非移民ビザを拒否する理由については「国務省は、パレスチナ自治政府（ＰＡ）にはパスポート発行の権限があると判断しているが、米国はＰＡを『外国政府』とは認めていない」とした。

トランプ政権はパレスチナ人の米国入国を阻むため、さまざまな措置を講じている。

国務省は８月１６日、ガザ出身者の短期滞在ビザを全て一時的に停止すると発表。２９日には、パレスチナ解放機構（ＰＬＯ）とパレスチナ自治政府のメンバーのビザの拒否や取り消しを発表した。対象には、国連総会に出席予定のパレスチナ自治政府マフムード・アッバス議長も含まれる。