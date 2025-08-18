Amazonにて、Nintendo Switch版アクションRPG「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は22%オフの5,100円。

本作は、「真・女神転生デビルサマナー」シリーズのスピンオフ作品として、2006年にプレイステーション 2用ソフトとして発売された「デビルサマナー葛葉ライドウ対超力兵団」のHDリマスター版。架空の大正時代を舞台とした独自の世界観とキャラクターたちが織り成す探偵ドラマ、召喚した仲魔と共に戦うアクションバトルで支持された「デビルサマナー葛葉ライドウシリーズ」の第1作目が、19年の時を経て復活する。

HDリマスター版では、好評を博した物語やキャラクターなどはそのままに、グラフィックスやゲーム性はより遊びやすく向上。物語本編はフルボイスで展開され、臨場感もパワーアップしている。

【『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』超・初報映像】

(C)ATLUS. (C)SEGA.