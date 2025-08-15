Threadsアカウント「asuca」に投稿された1本の投稿が話題となっています。愛犬をAIで編集したら、まさかの姿に…！？爆笑必至の光景は「涙出た」「薄毛ｗｗ」「心霊写真レベルですね笑」と9500いいねされ、大変な反響を呼んでいます。

2匹の犬を擬人化してみた

巷では、AIの力で愛犬を擬人化するツールが大流行しています。Threadsアカウント「asuca」さんもそのひとり。愛犬2匹の写真を、「人間にして」とお願いしてみたそうです。

元の写真は、海外風の素敵な部屋のソファで2匹がくつろぐ写真。手前には立耳が立派な「ワイズ」ちゃん、奥にはビーグルの「ダブ」ちゃんが伏せの体勢でくつどいでいます。ラグジュアリーな雰囲気の写真を、AIが擬人化してみると…。

なんと、2匹とも立派なおじさんに変身してしまったのだそう！ワイズちゃんは、海外ドラマの「いいお父さん」のような渋顔おじさんに。そしてダブちゃんはというと…。

まさかの姿に大爆笑！！

ワイズちゃんの後方からカメラを見つめるダブちゃんは、頭の横だけに黒くて長い毛が生えた謎のビジュアルになってしまったとか！ワイズちゃんと同様、西洋風の顔立ちではあるものの、髪型のせいで「落ち武者」のようになってしまったのです。

さらに、よく見ると手は犬の前足のまま…。妙なバランスのおかげで、擬人化というより人面犬化してしまったのでした。

ダンディなワイズおじさんの肩辺りからちょっぴり顔を出している人面犬ダブちゃんの姿に、多くの人が爆笑してしまったとか♪

不満だったのでやりなおしてみるも…

愛犬がまさかのおじさんだったことに納得いかなかった投稿主さんは、同じ写真を使って再挑戦してみたそう。すると、ワイズちゃんは前回より少し若くなったもののやっぱりダンディなおじさんに…。

そしてダブちゃんは、もはや居場所をソファの後ろへと移した模様。少しピンボケしているものの、目を凝らして見てみると…。

やっぱり頭頂部がハゲたおじさん！じっとカメラを見つめる表情は、なにやら狂気を感じさせるほど…。可愛らしい姿にはならなかったけど、それぞれの個性が際立った！？1枚なのでした♪

この投稿には、「落武者居るんだがw」「ここ最近で一番笑った笑」「休憩室で笑いを抑えるのに必死でした」など、多くのコメントが寄せられています。

Threadsアカウント「asuca」には、他にも2匹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

