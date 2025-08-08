²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¥¢¥×¥ê¤â¡Ä²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÊØÍø¤Ê²È·×Êí¥¢¥×¥ê¡×
Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÎÁ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤Ï¡¢5¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ê2025Ç¯7·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç5¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÊª²Á¹â¤Ç²È·×¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¤Ï¡ÈµëÉÕ¤«¸ºÀÇ¤«¡É¤¬µÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëÏÀ¤òÂÔ¤ÄÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²È·×¤Î¼«¼çËÉ±Ò¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤áºÇ½é¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï²È·×´ÉÍý¤Ç¤¹¡£²È·×Êí¤ÏÂçÀÚ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡ÖÌÌÅÝ¤ÇÂ³¤«¤Ê¤¤¡×Êý¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²È·×Êí¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²È·×Êí¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤âÅÐ¾ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬²È·×Êí¤òÂ³¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥ÉME¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Þ¤ë²È·×Êí¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤Ç1Æü1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÅÐÏ¿¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãù¤Þ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¡áV¥Ý¥¤¥ó¥È1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¡á1±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥·¡¼¥«¡×¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥ì¥·¡¼¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥È¤Î»£±Æ¤¬³Æ·î5ÆüÌÜ¤«¤é1Ëç¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¡£·î20Æü°Ê¾å¤Î»£±Æ¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇÂç10¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Õ¤À¤óV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¸ò´¹¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½
¡ÖCODE¡×¤â¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢ºÇÂç5Àé±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥²¡¼¥àÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
Ãù¤Þ¤ë¤Î¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼º¸ú¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó»È¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤â¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤¬¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ½¸·×¤µ¤ì¡¢²È·×Êí¤¬¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ê½ñ¤¤Î¤Û¤¦¤¬¥à¥À¸¯¤¤¤Ê¤É¤Îµ¤ÉÕ¤¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ô¥«·îÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ²È·×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢Ä«Í¼2ËÜ¤â°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½ÐÈñ¤Ï1Æü2ËÜ¤Ç300±ß¡¢·î20ÆüÇã¤¦¤È6Àé±ß¡¢1Ç¯¤Ç7Ëü2Àé±ß¡ª¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥à¥À¸¯¤¤¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¡Ö¼¡¤«¤é¤Ï¿åÅû¤ò»ý»²¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀáÌó¤ä²È·×´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ç²È·×¤òÅÀ¸¡¤·¡¢Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²È·×´ÉÍý¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£