BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、8・10を“CORTIS尽くし”に 時間帯ごとに新コンテンツ公開
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（コルティス）が、10日午前0時から24時間にわたって、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルでプレミア公開を行う。
【写真】BIGHIT MUSICの新ボーイグループ・CORTISのコンテンツ
CORTISは、時間帯ごとに新しいコンテンツを公開。10日を“CORTIS尽くし”にする。デビュー活動に関するヒントのほか、メンバーたちが視聴者からの質問に答えるコーナーも用意され、リアルタイムで参加するファンだけが楽しめる特別なイベントとなっている。
まだ5人のメンバーの詳細な情報が明かされておらず、10日に公開される写真や映像が重要な手がかりとなる。CORTISは先立って自ら制作したコンテンツを通じてグループ名を公開するなど、すでに斬新なプロモーションで注目を集めている。今回はどんな新鮮なコンテンツでファンの前に現れるのか、期待が高まる。
さらに、CORTISはグローバルショートフォーム動画プラットフォームのTikTokでも面白いプロモーションを展開している。TikTokで「CORTIS」を検索すると、デビュー作品収録曲のミュージックビデオに関するヒントが現れる仕掛けになっている。同イベントは、7日から「イースターエッグ」（プログラマーがソフトウェアに隠している面白い機能やメッセージ）の形式で始まった。事前告知がなかったにもかかわらず、グループ名の公開後に検索が急増したことで同イベントが一気に広まり、SNS上で話題となっている。
CORTISは、全員10代で構成され、音楽・振付・映像を共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」となる。“ボーイグループ名家”ともいえるBIGHIT MUSICから2013年のBTS、19年のTOMORROW X TOGETHERに続き、6年ぶりにデビューする新人グループである。
【写真】BIGHIT MUSICの新ボーイグループ・CORTISのコンテンツ
CORTISは、時間帯ごとに新しいコンテンツを公開。10日を“CORTIS尽くし”にする。デビュー活動に関するヒントのほか、メンバーたちが視聴者からの質問に答えるコーナーも用意され、リアルタイムで参加するファンだけが楽しめる特別なイベントとなっている。
さらに、CORTISはグローバルショートフォーム動画プラットフォームのTikTokでも面白いプロモーションを展開している。TikTokで「CORTIS」を検索すると、デビュー作品収録曲のミュージックビデオに関するヒントが現れる仕掛けになっている。同イベントは、7日から「イースターエッグ」（プログラマーがソフトウェアに隠している面白い機能やメッセージ）の形式で始まった。事前告知がなかったにもかかわらず、グループ名の公開後に検索が急増したことで同イベントが一気に広まり、SNS上で話題となっている。
CORTISは、全員10代で構成され、音楽・振付・映像を共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」となる。“ボーイグループ名家”ともいえるBIGHIT MUSICから2013年のBTS、19年のTOMORROW X TOGETHERに続き、6年ぶりにデビューする新人グループである。