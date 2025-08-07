サンダー、ナゲッツ、ロケッツがトップ3形成／2025－26オフシーズン西地区パワーランキング

NBAは7月下旬にサマーリーグも終了し、本格的なオフシーズンへ突入した。これまでドラフトやトレード、FA（フリーエージェント）戦線で各チームが動きを見せており、戦力増強に成功したチームも複数ある。

そうした中、『NBA.com』は8月6日（現地時間5日、日付は以下同）にオフシーズンのパワーランキング、ウェスタン・カンファレンス版を更新。10月22日の2025－26レギュラーシーズン開幕まで約2カ月半の時点で、最新版の戦力ランキングが公開された。

トップは昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダー。MVPのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）率いるチームは、オフの補強こそほぼ皆無も、優勝した主要メンバーが契約下におり、リーグを制した自信を得たことで優勝候補筆頭となっている。

続いて2位にランクインしたのはデンバー・ナゲッツ。MVP投票で2位に入ったニコラ・ヨキッチ擁するチームは、オフにキャメロン・ジョンソンやヨナス・バランチュナスら即戦力を加えて選手層の厚みが増した。「NBAプレーオフ2025」のカンファレンス・セミファイナルでサンダー相手に最終第7戦まで競い合ったナゲッツが、現時点では対抗馬と言えるだろう。

レブロン（左）擁するレイカーズは6位、レナード（右）が所属するクリッパーズは5位に[写真]=Getty Images

ウェストの3位から5位はヒューストン・ロケッツ、ミネソタ・ティンバーウルブズ、ロサンゼルス・クリッパーズ。ロケッツは大型トレードでケビン・デュラントらを加え、ウルブズはジュリアス・ランドルとナズ・リードをキープして戦力維持に成功。カワイ・レナードとジェームズ・ハーデンが主軸を務めるクリッパーズはブラッドリー・ビール、ジョン・コリンズ、クリス・ポール、ブルック・ロペスらベテランをロスターに加えた。

また、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズは6位。レブロン・ジェームズがプレーヤーオプション行使で残留し、ルカ・ドンチッチと延長契約を結んだほか、ディアンドレ・エイトンとマーカス・スマートらを獲得。

6日に更新された、オフシーズンのパワーランキングは下記のとおり。今シーズンも、有力チームがそろうウェストは大混戦になりそうだ。



※カッコ内の順位と戦績は2024－25レギュラーシーズンのもの、%=パーセント

◆■NBA 2025－26オフシーズン パワーランキング（ウェスト編）

１位.オクラホマシティ・サンダー（1位／68勝14敗／勝率82.9%）



２位.デンバー・ナゲッツ（4位／50勝32敗／勝率61.0%）



３位.ヒューストン・ロケッツ（2位／52勝30敗／勝率63.4%）



４位.ミネソタ・ティンバーウルブズ（6位／49勝33敗／勝率59.8%）



５位.ロサンゼルス・クリッパーズ（5位／50勝32敗／勝率61.0%）



６位.ロサンゼルス・レイカーズ（3位／50勝32敗／勝率61.0%）



７位.ゴールデンステイト・ウォリアーズ（7位／48勝34敗／勝率58.5%）



８位.ダラス・マーベリックス（10位／39勝43敗／勝率47.6%）



９位.メンフィス・グリズリーズ（8位／48勝34敗／勝率58.5%）



10位.サンアントニオ・スパーズ（13位／34勝48敗／勝率41.5%）



11位.ポートランド・トレイルブレイザーズ（12位／36勝46敗／勝率43.9%）



12位.サクラメント・キングス（9位／40勝42敗／勝率48.8%）



13位.フェニックス・サンズ（11位／36勝46敗／勝率43.9%）



14位.ニューオーリンズ・ペリカンズ（14位／21勝61敗／勝率25.6%）



15位.ユタ・ジャズ（15位／17勝65敗／勝率20.7%）

【動画】2025年のプレーオフで決まったクラッチショット集！





