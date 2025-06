この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

BMSGの大型ボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』の詳細スケジュール発表を受け、ブロガーの徳力さんが自身のnoteに感じていることをまとめ、注目ポイントを紹介した。

「『THE LAST PIECE』でSKY-HIさんがどのようにBMSGの理念を体現してくれるのか」が今回の動画のテーマだ。



徳力さんは、放送スケジュールやプラットフォームについて「27日にBMSG公式YouTubeで配信、同日にはTBSの情報番組『THE TIME,』でもコーナーが組まれる」と説明。これまで日テレとのタッグが目立ったBMSGだが「今回はTBSさんも絡むのは新鮮」と述べ、「メインはYouTubeというのがポイント。社会現象となった「No No Girls」も結局YouTubeが主軸。実は今、メインがYouTubeでいける時代になったことがめちゃめちゃ印象的」と現在のメディア事情を分析した。



自身はBMSGの第一回オーディション『THE FIRST』から企画を追っており、「正直、全く興味がなかったけど見始めたらめちゃめちゃ面白くて完全にハマった」と振り返る。また、オーディションで落選したメンバーがトレイニー契約となり、意外な展開があったことにも思い入れを語った。「何が起こるか分からないのがBMSGのオーディションの醍醐味」。



一方、今回触れざるを得ない話題として、BE:FIRSTのRYOKIさんの週刊誌報道についても言及。

「BMSGファン、ブロガーとして、このタイミングではやはり無視できない」。そんな中で「SKY-HIさんがちゃんと向き合っているのがさすが」とコメントし、日経エンタメのコラムで「BMSGとしても信頼を大きく失う出来事だったので、参加者には経緯を説明し、想像力や誠実さ、尊敬がいかに大事か伝えました」と発言したことを紹介した。

また「どんな人間も完全無傷ではいられない。大事なのはここからどうするか」とし、週刊誌報道への過剰反応を戒めつつ「20代の失敗をもってその人の人生を終わらせるものではない」という考えを示した。「SKY-HIさんが言うように、“ここで学んだことを次でどう活かすか”が本質」と熱弁した。



最後に、今回の『THE LAST PIECE』の新しさとして「10代だけにフォーカスし、日本に10代の居場所が少ないという問題意識から生まれたオーディションというメッセージ性」に注目。「BMSGは“才能を殺さない”という文脈を守り、時代に合わせて進化してきた。今回はその真価が問われる」と締めくくった。