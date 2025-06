Nintendo Switch 2がついに発売！予約状況でわかる最注目「ゲームタイトル」6選【買って得モノ＆夏のトレンド調査】

【買って得モノ&夏のトレンド調査】

ついに待望のNintendo Switch 2が発売開始! それにともない対応ソフトの発表も相次いだが、実際どんなソフトが人気なのか? 取材時点の予約状況をゲオに直撃した!

Nintendo Switch 2がついに発売。多くのゲームソフトに予約が殺到したが「なかでも『マリオカート ワールド』は本体との同梱版があるにもかかわらず単体でも予約数が非常に好調。通常版本体を購入予定の方にとってもマストバイとされる人気タイトルです」とゲオの海津祐樹さん。今年の夏はNintendo Switch 2を中心にゲーム市場の活性化が期待できるという。

「『マリオカート ワールド』が牽引役となる一方で『ドンキーコング バナンザ』など2本目として手に取りたくなるタイトルの発売も控えています。また、前モデルであるNintendo Switchでは『ポケモン』『スプラトゥーン』『どうぶつの森』といった人気シリーズが過去最大級の販売数を記録しました。これらの続編が登場すれば今後さらなる盛り上がりが期待できるでしょう」

今後、ビッグタイトルを含めさまざまなソフトが登場予定のNintendo Switch 2から目が離せない!

ゲオ

デジタルプロダクツ商品部

ゲーム商品課 海津祐樹さん

2006年入社。入社後一貫してゲームに関わる業務に携わる。ゲーム情報はメーカーの公式発表、専門の情報サイト、Xのトレンド、販売サイトなどさまざまな媒体から幅広く収集

<爆売れ予想!>

1. 世界をまたぐ白熱のレース展開

任天堂

「マリオカート ワールド」(ダウンロード版:8980円、パッケージ版:9980円)

Nintendo Switch 2と同日に発売した待望のマリオカート完全新作。広大な世界や新しい遊びに大きな期待が集まっています(海津さん)

見渡す限りどこまでも続くひとつながりの世界でシリーズ最多の24人による大混戦!? 最後の1人を目指してノンストップで走る新モード「サバイバル」など白熱したレースが楽しめる。

▲シリーズお馴染みのグランプリはもちろん、大陸を舞台にさまざまなルールで走り回る

▲1台を使って最大4人で遊べるのはもちろん、インターネットでも世界中のプレイヤーと対戦を楽しめる

(C) Nintendo

2. 遮るものはすべて壊しまくれ!

任天堂

「ドンキーコング バナンザ」(ダウンロード版:7980円、パッケージ版:8980円)※7月17日発売予定

USJでのエリア追加もあって人気のドンキーコングがあちこち壊しまくるという爽快感マシマシの完全新作3Dアクションゲームとして登場!(海津さん)

従来の横スクロールではなく、さまざまな地下世界の階層で展開される探索型アクションゲーム。圧倒的な自然描写の中、謎の組織との黄金のバナナをめぐる大冒険が始まる。

▲行く手を遮る全てのものを圧倒的なパワーで思いのままに壊しまくる唯一無二の破壊体験

(C) Nintendo

3. 和風の国を舞台に生活・冒険・恋愛を体験

マーベラス

「龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition」(通常版・パッケージ版・ダウンロード版:8678円)

RPG『ルーンファクトリー』シリーズの新作は和風テイスト漂う作品。グラフィックをはじめSwitch 2用にアップグレードされています(海津さん)

「アズマ」という和風の国を舞台に住人たちとの交流や恋愛、日々の生活を送りつつバトルや冒険を繰り広げるRPG。冒険と生活を通じてさまざまなキャラクターとの出会いがある。

▲主人公の1人、流浪の狩人「スバル」。さまざまな場面で“舞う”ことで秘めた力を発揮する

(C)2025 Marvelous Inc.

4. バブル時代の2つの歓楽街が舞台

セガ

「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」(パッケージ版・ダウンロード版:5940円)

『龍が如く』シリーズの人気キャラ・桐生と真島の始まりの物語を描きます。追加要素が加わっており、ファンならずとも注目です(海津さん)

1988年の東京と大阪にて若き日の桐生一馬と真島吾朗の物語が展開する。ディスコなど当時を反映したミニゲームを多数収録。重要人物に関するシーンや最大4人での協力プレイを新たに収録している。



▲それぞれ3つの専用バトルスタイルで爽快感あふれる喧嘩アクションバトルを桐生と真島が展開

(C)SEGA

5. 人気王道RPGがHDリマスターで美しく甦る

スクウェア・エニックス

「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」(パッケージ版・ダウンロード版:4950円)

2012年発売の新機軸RPG作品がNintendo Switch 2向けにHDリマスター版として美しいグラフィックと追加要素込みで帰ってきました(海津さん)

全世界300万本以上を突破したRPGシリーズの原点がHDリマスターとして登場。絵本のような温かみのあるグラフィックはより美しく、便利機能も多数実装。ミニゲームも追加された。

▲自由な戦略を描けるターン性コマンドバトル。2種類のジョブのアビリティが併用可能だ

(C) SQUARE ENIX

<スタッフ期待の注目作!>

6. 懐かしさと新しさの融合に期待

任天堂

「カービィのエアライダー」(価格未定)※2025年発売予定

約22年ぶりとなる『カービィのエアライド』シリーズ最新作。カービィらしい爽快なレース体験が再び楽しめると今から期待しています(海津さん)

シンプルな操作と奥深いゲーム性で楽しめる爽快アクションレース。カービィシリーズの生みの親である桜井政博氏が再び指揮を執ることでファンの期待も高まっている。

(C)Nintendo/SORA (C)Nintendo/HAL Laboratory, Inc.

<今後に期待大のPS5注目ソフト!>

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」(スタンダードエディション・パッケージ版、ダウンロード版:8980円)※6月26日発売予定

異才・小島秀夫監督が手掛ける本作は新たな世界観を切り拓いた前作の続編。重厚なストーリーを彩るキャラクターも魅力的です(海津さん)

崩壊した世界が舞台のオープンワールドアクションアドベンチャー。前作の魅力を継承しつつ戦闘や探索、物語の深みが増している。自然の描写など圧倒的な映像美、そしてBGMの演出は圧巻。

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

「Ghost of Yōtei (ゴースト・オブ・ヨウテイ)」(スタンダードエディション・パッケージ版、ダウンロード版:8980円)※10月2日発売予定

2020年に発売された前作『Ghost of Tsushima』から約300年後の蝦夷地が舞台。新しい要素にも期待しています(海津さん)

復讐と再生、人とのつながりをテーマにしたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。仇敵を討つべく大自然が広がる蝦夷地(北海道)を主人公が旅する。背景など圧倒的な映像美にも注目。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions.

Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※2025年6月6日発売「GoodsPress」7月号57-58ページの記事をもとに構成しています

<取材・文/黒川秀紀>

