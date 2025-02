ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。2月16日(日)の放送のテーマは「晴天を歌おう!『晴れ』ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回のハピクロは「晴天を歌おう!『晴れ』ソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:DREAMS COME TRUE「晴れたらいいね」・2位:桑田佳祐「明日晴れるかな」・3位:星野源「SUN」・4位:Foorin「パプリカ」・5位:夏川りみ「涙そうそう」・6位:百田夏菜子「太陽とえくぼ」・7位:平野綾・茅原実里・後藤邑子「ハレ晴レユカイ」・8位:NOKKO「ライブがはねたら」・9位:Do As Infinity「本日ハ晴天ナリ」・10位:Mr.Children「雨のち晴れ」今回の「晴天を歌おう!『晴れ』ソングTOP10」は、2位以下を大きく抑え、断トツの票数でDREAMS COME TRUE「晴れたらいいね」が1位を獲得!ランクインした曲のリリース年を観てみると、一番古い年は1992年リリースの「晴れたらいいね」で、10曲すべてが平成以降にリリースされた曲で締められる結果となりました。平成のはじまりは、歌詞に応援メッセージが入る曲のヒットが定番化していった時期です。 開放感や希望といったポジティブなイメージを感じさせてくれる”晴れ”というワードが、この時期から多く起用されていったことは必然だったのかもしれません。明日への活力が生まれ、まさに”晴れやか”な気持ちになる曲が揃いました。次回2月23日(日・祝)の放送テーマは「レッツ リッスン!『音楽・ミュージック』タイトルソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹