日本が誇る「おいしい」お店が決定！「The Tabelog Award 2025」授賞式典レポート

株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ」は2025年1月29日(水)、都内 日比谷にある帝国ホテル「孔雀の間」にて、ユーザーの投票により日本が誇る「おいしい」お店を選出する「The Tabelog Award 2025(食べログアワード 2025)」の授賞式を開催した。■食べログユーザーの投票で決定「The Tabelog Award 2025」は、「おいしいを、讃えよう。」をキャッチコピーに、食べログユーザーによる評価をもとにした独自の年間レストランアワードだ。

イベントが始まると、会場が暗転。俳優の石黒賢さんが登場し、「いい食材がある。いい料理人が育つ。世界の食を愛する人々が集まる。その『連鎖反応』こそが、この国に豊かな食文化を根付かせ、美食の国へと育ててきたのです」と演劇の要素を取り入れながら、日本の食文化について語った。俳優の石黒賢さんが会場の後方から登場その後、スーツに着替えた石黒賢さんはフリーアナウンサーの笹川友里さんとともに司会を務めた。俳優の石黒賢さんとフリーアナウンサーの笹川友里さん主催者を代表して株式会社カカクコム 上級執行役員 食べログカンパニー長 鴻池拓氏から挨拶があった。鴻池氏は「昨年の訪日外国人客数はコロナ前を大きく上回りまして、過去最高を記録しております。海外から来られる観光客の方が日本に求めている一番大きなもの、それが日本の食でございます。このブランドこそ、日々の皆さまの努力と情熱の賜物であると、我々は思っております。我々としては、このような素晴らしいレストランや料理人の方々を、国内のみならず、海外も含めてもっともっと知っていただきたい、そして皆様のこの功績を次の世代にしっかりと未来につないでいきたい。そういう思いで『The Tabelog Award』を続けております。」と、「The Tabelog Award」への想いを語った。株式会社カカクコム 上級執行役員 食べログカンパニー長 鴻池拓氏■日本が誇る「おいしいお店」を表彰今回の「The Tabelog Award 2025」では、対象期間にきわめて高い評価を獲得した652店がノミネートされた(※1)。その中から、食べログユーザーによる投票を経て、以下の本賞・部門賞を決定、授賞式会場にて表彰を行った。※1 ノミネート対象店:対象期間(過去1年間)において、食べログの点数が累計1カ月以上4.00を超えたお店<本賞>・Gold(ゴールド):この国のどこにあったとしても、⽣涯通い続けたいお店・Silver(シルバー):一⽣に一度は味わっておきたい、匠の技に出会えるお店・Bronze(ブロンズ):レストランを語るなら、必ず押さえておくべき名店<部門賞>・Best New Entry(ベストニューエントリー):今年最も飛躍した初ノミネート店・Best Regional Restaurants(ベストリージョナルレストラン):料理を通して、その土地の風土や文化を深く味わえるお店今年は対象エリアを6エリア(北海道・東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州・沖縄)に変更、各エリアより受賞店舗を選出・Chefs' Gold(シェフズゴールド):シェフが選ぶ、この国のどこにあったとしても⽣涯通い続けたいお店※各賞の受賞店舗数は発表年ごとに変わりますなお今年は、部門賞「Best Regional Restaurants(ベストリージョナルレストラン)」のコンセプトを「料理を通して、その土地の風土や文化を深く味わえるお店」に一新、店舗選出エリアを6エリアに分け(※2)、その土地ならではの食文化や料理人の技術に対し高い評価が集まっている各地域のお店を「The Tabelog Award」を通して発信していくとしている。※2 前年までは「どんなに時間をかけてでも、食べに訪れる価値があるお店」をコンセプトとし、選出エリアを東日本・西日本の2エリアとしていた〇Best New Entry10店舗が受賞し、7人の料理人が登壇した。東京都の寿司店「鮨 めい乃」の幸後綿衣氏は「このような賞を受賞させていただいたのは、私を厳しくも甘やかして育ててくれた親方、お客様、漁師のおかげなので、引き続き、お寿司を頑張ります。」と語った。東京都の寿司店「 鮨 めい乃」の幸後綿衣氏Best New Entry 受賞店舗の代表〇Best Regional Restaurants18店舗が受賞し、4人の料理人が登壇した。日本料理の「出羽屋」佐藤治樹氏は「私たちは天然の食材を使っていて、それを支えてくださる方々に、この賞とともにお礼を伝えたいと思っています。これからも頑張りたいと思っておりますので、これからも皆さん、何卒、よろしくお願いいたします。」と語った。日本料理の「出羽屋」佐藤治樹氏Best Regional Restaurants を受賞した店舗の代表〇Chefs' Gold13店舗が受賞し、8人の料理人が登壇した。料理人を目指す学生からの質問「挫折しそうになった時、どう乗り越えたのか?」に対して、寿司「鮨 あらい」の新井祐一氏は「この歳になっても凹むことはあります。人生は楽しいほうがよいので、プラス思考に変える頭に変えたほうがよいと思います。その能力をつけるためには、日々の努力と、精神力を鍛えることが大事だと思うので、頑張ってください。」と語った。寿司「鮨 あらい」の新井祐一氏Chefs' Gold を受賞した店舗の代表〇Gold35店舗が受賞した。東京都のフレンチ「シェ・イノ」古賀純二氏は「僕がもらったような感じで持っていますけど、一緒に来た手島(シェフ)、3年前に亡くなった井上(シェフ)、そういった40年の歴史があったうえでの受賞だと思っています。」と語った。フレンチ「シェ・イノ」古賀純二氏〇Silver151店舗が受賞した。〇Bronze466店舗が受賞した。食べログでは、本アワードを開催することにより、外食産業のさらなる活性化につなげたいと考えている。引き続き、ユーザー・飲食店双方のニーズに応えられるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めていくとしている。