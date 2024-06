ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。6月9日(日)の放送のテーマは「ロックの日記念!『ROCK』タイトルソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

今回のハピクロ放送日は、6月9日「ロックの日」! エレキギターの名機「ギブソン・レスポール」の生みの親である、レス・ポールの誕生日でもあります。ということで今回はタイトルに「ロック」が入っている楽曲をカウントダウン形式で紹介しました。・1位:QUEEN「We Will Rock You」・2位:あいみょん「君はロックを聴かない」・3位:桑田佳祐「ROCK AND ROLL HERO」・4位:Michael Jackson「Rock with You」・5位:ももいろクローバーZ「ROCK THE BOAT」・6位:くるり「ロックンロール」・7位:Elvis Presley「Jailhouse Rock(監獄ロック)」・8位:慎吾ママ「慎吾ママのおはロック」・9位:松田聖子「ハートをRock」・10位:ORANGE RANGE「ビバ★ロック」今回の「ロックの日記念!『ROCK』タイトルソングTOP10」は、松田聖子さん、慎吾ママなど、一般的に「ロック」といわれてイメージするスタイルとは異なるアーティストも多くランクインする結果となりました。「ロック」のルーツは、1940年代にカントリーミュージックやゴスペル、ブルースが融合し、リズム・アンド・ブルースを進化させた「ロックンロール」が誕生。それを1960年代に、ビートルズを中心に「ロック」というジャンルとして発展していったと言われています。「ロック」というジャンルは、もともと他のジャンルから発展していった音楽ということを知ると、今回のバラエティに富んだラインナップも納得です。21世紀に入って、これからも、進化していく「ロック」の懐の深さ感じる曲がそろったTOP10となりました。次回6月16日(日)の放送テーマは「名曲が止まらない!『ロマン』タイトルソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹