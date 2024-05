2026年5月に米公開を控える(MCU)映画『アベンジャーズ5(仮題)』。新生アベンジャーズ結成が期待される本作ではまだ監督や主要キャストが発表されていないが、このたび撮影開始時期に関する情報が届けられている。

業界関係者に映画の企画状況を周知するによれば、『アベンジャーズ5』は2024年12月31日より撮影開始と記載されている。撮影は米ロサンゼルスと英イギリスで行われる予定だという。

元々、本作の監督には『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)を手がけたデスティン・ダニエル・クレットンが就任していたが、MCU内の他企画に専念するとの理由で離脱。現時点で新監督は決定していない。

現在フェーズ5を展開中のMCUでは、次なるアベンジャーズの決戦に向けて物語が進められているところ。によれば、『キャプテン・アメリカ』シリーズ4作目となる映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』では、2代目キャプテン・アメリカを襲名したサム・ウィルソンがアベンジャーズ再建を任されることになるとの情報もある。

2024年末に撮影開始となれば、時間はあまりない。『アベンジャーズ5』では『アントマン&ワスプ:クアントマニア』で本格登場を果たしたとアベンジャーズとの戦いが描かれるとされているが、カーン役のジョナサン・メジャースは、元恋人への暴行容疑で2023年12月に有罪判決を受けた後に降板。今後のMCUにおいて、カーンをめぐる扱いは不透明なままだ。

当初『アベンジャーズ:ザ・カーン・ダイナスティ(Avengers: The Kang Dynasty)』と題されていた原題は、現在スタジオ内で撤回されたとのもあるが、FTIAに記載された作品のあらすじを見ると、依然としてカーンをメインヴィランとする物語となるようだ。

「征服者カーンは何十年もの間、アベンジャーズの敵であった!今、彼の究極の勝利を目撃せよ。彼は地球を征服するために、時空を超えた巨大な軍団を総動員する!果たして、地球最強のヒーローたちは、巨大な軍勢を阻止することができるのか。それとも、征服者を前に敗北と服従に直面するのか?」

なお、このあらすじが最新のバージョンかどうかは不明。いずれにせよ、製作状況に関して続報が待たれるところだ。

映画『アベンジャーズ5(仮題)』は2026年5月1日US公開予定。

