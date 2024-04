ヴィクトリア・ベッカムが、自身の50歳誕生日パーティがお開きになった後、夫デヴィッド・ベッカム(48)に背負われて会場を出る姿がキャッチされた。ヴィクトリアは2月にジムで転倒して足を骨折したため、この日も杖をついて到着していた。今回のパーティは、デヴィッドがおよそ4800万円を費やしたとみられる盛大なもので、夫妻が会場を後にしたのは午前2時半頃だったという。

英ロンドンのメイフェア地区にある高級プライベート会員制クラブ「Oswald’s」で現地時間20日、ヴィクトリア・ベッカムの50歳の誕生日パーティが開催された。パーティでは、ヴィクトリアと夫デヴィッド・ベッカム、長男ブルックリン(25)、次男ロメオ(21)、三男クルス(19)、末っ子ハーパーちゃん(12)と家族が勢揃いした。ゲストはベッカム夫妻の親族に加え、俳優トム・クルーズやエヴァ・ロンゴリア、「スパイス・ガールズ」のメル・B、エマ・バントン、メラニー・C、ジェリ・ホーナー(旧姓ハリウェル)などおよそ40人が招かれた。ディナーでは高級ワインやシャンパン、プライベートシェフによる豪華な食事が振舞われ、デヴィッドはパーティに推定25万ポンド(約4800万円)を費やしたとみられる。ヴィクトリアは2月にジムで転倒して左足を骨折したため、当日は杖をついて会場に入る姿が目撃された。パーティの主役であるヴィクトリアが着ていたのは、透ける素材のミントグリーンのロングドレスだ。ノースリーブでサイドに小さなフリルが付き、ウエストに花のディテールを施したエレガントなスタイルだ。ヴィクトリアは、家族や友人達に囲まれながら盛大なパーティを楽しんだようで、「スパイス・ガールズ」のヒット曲『Stop』が流れ出すと、グループのメンバー5人で振り付けを踊る場面もあった。パーティは深夜過ぎまで続き、午前2時半頃には、ヴィクトリアがデヴィッドに背負われて会場から出てくる姿がキャッチされた。複数の現地メディアが掲載した写真では、ヴィクトリアがドレスの上にデヴィッドの黒いジャケットを羽織り、スティレット・ヒールを履いたままだ。デヴィッドは白いシャツに蝶ネクタイを着け、サスペンダーが付いた黒いズボンをはいている。ヴィクトリアは大きなサングラスをかけているが、その表情は苦笑いをしているようにも見える。周囲には多くのパパラッチらが集まる中、デヴィッドは深刻な表情で妻を背負いながら歩き抜けると、待ち受けた車両に乗り込んだ。夫妻の子ども達4人も後部座席に座ると、一家はロンドンにある自宅への帰路についた。パーティを終えた後には、ゲストとして出席していたセレブ達が、ヴィクトリアのファッションブランド「ヴィクトリア・ベッカム」のロゴがプリントされた白い“グディバッグ”(パーティの引き出物)を手に提げて会場を後にする姿が目撃された。なお、ブルックリンの妻ニコラ・ペルツはパーティに出席できなかったため、自身のInstagramストーリーでベッカム一家の写真を共有し、義理の母に向けたメッセージをこのように添えた。「誕生日おめでとう、私の美しい義理のママへ。あなたを祝福するために、そこに行ってハグができないことがとても悲しいわ。私と祖母からすべての愛を送ります。みんなのことが恋しい!」画像は『Victoria Beckham Instagram「Always supporting me」「Can’t wait to celebrate with my friends and family!」』『CRUZ Instagram』『nicola Instagram』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)