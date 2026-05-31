競馬好きの藤江れいなと栗林さみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「サントリー オールフリー presents 藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」。（毎週月曜 21:30〜21:55）。直近のレース結果、注目騎手の話題から競馬場グルメ、フォトスポットまでレース以外の魅力もお届けしています。5月25日（月）の放送では、オークスで日本人女性騎手として初めてG1制覇を果たした、話題の今村聖奈騎手をゲストにお迎えし