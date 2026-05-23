高市早苗首相高市早苗首相は23日、中国山西省の炭鉱で作業員ら多数が死亡したガス爆発事故を受け、お見舞いのメッセージを自らのX（旧ツイッター）に投稿した。「大きな被害が生じていることに、大変心を痛めている。犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、ご遺族に謹んでお悔やみ申し上げる」とつづった。