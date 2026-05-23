プレミアリーグのマンチェスター・シティがペップ・グアルディオラ監督の今季限りでの退任を正式にアナウンスした。16-17シーズンにシティに加わり10年。20個ものタイトルをチームにもたらした名将はマンチェスターを去ることになる。ラストゲームは25日に予定されているアストン・ヴィラ戦。ELを制した曲者だが、勝利でシーズンを終えることはできるのだろうか。そんなペップだが、早くもマンチェスターを離れる準備を行っている