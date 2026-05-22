昨日21日(木)と今日22日(金)は、関東や東北を中心に冷たい空気に入れ替わって、暑さが和らいでいます。ただ、週明け25日(月)以降になると全国的に暑さが戻り、特に25日(月)は再び真夏日地点が増える見込みです。日ごとの寒暖差が大きいため、体調管理にお気を付けください。週明けは再び暑さが戻る昨日21日(木)と今日22日(金)は、海からの冷たい空気が流れ込んでいる影響で、関東や東北を中心に暑さが落ち着いています。今週19日(