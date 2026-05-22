私（義母）は夫と2人暮らしをしています。現役時代、夫は会社員で私はパート主婦。そこまで高級取りというわけでもなく、大学の学費には頭を悩ませました。そこで息子2人には平等に、それぞれ奨学金を借りてもらったのです。今や2人とも立派な社会人。長男のタクマは結婚し、もうすぐ子どもが生まれます。次男のカズヤは独身で仕事に熱中しているようです。しかし私たち夫婦のこれからのことを考えたとき、不安になってきてしまう