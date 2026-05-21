夏場所を休場したことで、7勝8敗だった春場所に続いて2場所連続の負け越しとなった大関・安青錦。7月の名古屋場所で関脇に転落するが、新大関から在位3場所での陥落は昭和以降2番目の短さとなる。ここからも厳しい道のりが待ち受けることになりそうだ。【写真】東京・両国、元照ノ富士の新部屋建設予定地と図面安青錦が入門後に初めてぶつかった壁だ。初土俵から最速となる所要14場所で大関に昇進し、新大関場所で優勝。戦後最