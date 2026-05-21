「鳴門の渦潮をぼんやりと見て…。その時はもうノイローゼみたいになってしまっていて、もうあかん、もうダメや。頭によぎったのが、この娘の手を引いて一緒にこの渦に飛び込んでしまおう。一緒に死んでしまおう。みんなでいなくなったほうが楽やと…。」芸人の間寛平さんは30歳の頃、先輩の借金の保証人をしてしまい（※だまされていたという）、連日の取り立てに追われる中、家族旅行中のフェリーのデッキで思い詰めた経験を明か