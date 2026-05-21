ザ・ビレッジズで演説するトランプ米大統領＝1日、フロリダ州/Roberto Schmidt/Getty Images（CNN）先週は週明け早々から、トランプ米大統領にとってとんでもない週になった。わずか24時間のうちにさまざまなことが起きた。保健福祉長官が10代男子の精子が減少する危険性を唱える間、トランプ氏は（またもや）居眠りを始めたようだ。同氏はホワイトハウスを「おんぼろ屋敷」と呼び、ベネズエラを51番目の州にする案に思いを巡らせ