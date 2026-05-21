【モデルプレス＝2026/05/21】THE RAMPAGEの川村壱馬が5月21日、自身のInstagramを更新。活動休止中の胸中を明かした。【写真】活動再開の29歳LDHボーカル、自撮り動画で近影披露◆川村壱馬、5月13日よりライブ復帰2025年11月17日に公式サイトを通じ、精神面の不調により療養に専念するとして活動休止を発表していた川村。その後、2026年3月31日に段階的に活動を再開することを報告し、同年5月13日開催の「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2