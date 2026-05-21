【ノジマオンライン：Nintendo Switch 2＋ゲームソフトセット】 5月21日 販売再開 ノジマオンラインにて、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とゲームソフトのセット商品が販売再開している。 今回ノジマオンラインのシルバー会員以上を対象に、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とゲームソフトのセット商品を販売再開しており、ゲームソフト