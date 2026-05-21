沖縄県沖縄市で4年前、警察官の持つ警棒がバイクで走行中だった当時17歳の少年の顔に当たり、右目を失明するなどした事件で、沖縄県側と元少年側の間で、示談が成立する見通しとなりました。示談金はおよそ8800万円だということです。この事件は、2022年1月の深夜、沖縄市の路上で、当時沖縄警察署地域課に所属していた男性警察官が、職務質問のために少年のバイクを停車させようとした際、手に持った警棒で、少年に右目失明などの