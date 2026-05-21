【モデルプレス＝2026/05/21】Kis-My-Ft2の千賀健永が5月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】35歳STARTOタレント「色気ある」雰囲気がらりの新ヘア◆千賀健永、パーマでイメチェン千賀は「＃パーマあてた」「＃パーマあてたって今の人言わないか」「＃セットした感じに起きた瞬間なるのがたまらん」などとハッシュタグを付け、写真を複数枚投稿。セットしたての髪やパーマをかけて