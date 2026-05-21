「週末のトイレ掃除がつらい」「気づくと汚れがたまっている」そんな悩みを抱える方に試してみてほしいのが、セリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』です。160枚入りという驚きのコスパに加え、水に濡れると除菌効果を発揮し、そのままトイレに流せる手軽さが魅力。日々の“ちょい拭き”を習慣化できる商品です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレに流せる除菌ペーパータオル価格：￥110（税込）サイズ（約）