■高橋克典が構えたカメラに収まる楽しげな自撮りショットが公開 【写真・動画】ポップコーンを手に集まった山下智久ら舞台挨拶オフショット＆ダイジェスト①～② 山下智久が、映画『正直不動産』メンバーとエレベーターの中で撮影した舞台裏ショットを公開した。 山下は映画公開初日に行われた初日舞台挨拶のポストを引用し、舞台裏ショットを公開。 「ポップコーンってと